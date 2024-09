Celá republika se připravuje na následující dny, kdy má vydatně pršet a silně foukat. Zejména ve východní polovině země očekávají meteorologové povodně, ale i častější pády stromů v lesích s podmáčenou půdou. Přinášíme přehled hlavních informací o tom, co od tohoto víkendu čekat a jak se na něj co nejlépe připravit.

Čekají Česko podobně velké záplavy jako v letech 1997 a 2002?

Ředitel Českého hydrometeorologického ústavu Mark Rieder ve středu na tiskovém briefingu hovořil o podobnosti nadcházejících záplav s těmi, které byly v Česku v letech 1997 a 2002. První jmenované postihly převážně Moravu a východní Čechy a za sebou zanechaly 50 obětí na životech a škody v hodnotě 63 milionů korun.

Ve čtvrtek však v České televizi upřesnil, že to neznamená, že naprší podobné množství vody nebo že budou srovnatelné škody. A varování zmírnil. Meteorologové podle něj vidí podobnost pouze v rozložení tlaku vzduchu nad zemí. V obou dřívějších případech byla totiž nad Evropou podobná tlaková níže, která způsobila vyšší srážkovost. Není ale jisté, zda ta letošní bude znamenat stejný objem srážek.

V čem je tedy letošní situace jiná?

Podle odborníků by měla být letos půda daleko schopnější pobrat více vody. „Teď jsme měli dlouhou velmi suchou a velmi horkou periodu, takže krajina je schopná absorbovat poměrně velké množství srážek. Proto změkčuji to přirovnání s rokem 1997 a 2002, aby neměli občané strach z toho, že by mohly nastat obdobně rozsáhlé povodně,“ uvedl Rieder.

Stejného názoru je například i bioklimatolog Miroslav Trnka. „To nám ve většině oblastí hraje do karet, protože i v sobotu a neděli by měla zbývat na některých místech volná kapacita, kam se bude moci spadlá voda vsáknout,“ uvedl pro HN.

Dodal však, že se to netýká celé republiky. Prostor v půdě by podle něj nemusel být dostačující na východě Čech a na severní a střední Moravě. „Situace bude akutní především v horách, a to zejména například v Jeseníkách nebo i Krkonoších, protože ve vyšších polohách je obecně schopnost půdy přijímat vodu nejmenší.“

Pozitivní nicméně podle něj je, že deště přichází až nyní, na přelomu léta a podzimu. Povodně v roce 1997 přišly totiž v červenci, tedy příliš brzy po jaru, kdy byla schopnost absorpce půdy nižší. „Velká část Moravy byla relativně nasycená předešlými srážkami, alespoň v povrchové vrstvě. Takže nebyla schopná úplně pojmout tak velké množství vody, jako když je půda úplně suchá.“

Následující velké záplavy v roce 2002 pak přišly na začátku srpna. „Začalo to prvním srpnovým týdnem v jižních Čechách a podhůří Šumavy poměrně vydatnými srážkami s vysokými průtoky. Tahle epizoda nasytila právě horní část povodí a pak přišla druhá výrazná vlna,“ vysvětluje Trnka.

Jsou nyní obce lépe připravené?

Povodeň, která v Česku udeřila před 22 lety, se do české historie zapsala památnou větou tehdejšího pražského primátora za ODS Igora Němce. Ten optimisticky prohlásil, že hlavní město není záplavami vůbec ohrožené a „situace je nadmíru výtečná“. Jen krátce nato ale voda z Vltavy zaplavila 17 kilometrů pražského metra a následně čtvrti Karlín, Holešovice, Libeň a Malou Stranu.

Letos se očekává podstatně klidnější průběh i díky lepší připravenosti státu. Podle ministerstva zemědělství se od roku 2002 do protipovodňových opatření investovalo z veřejných peněz zhruba 31 miliard korun. „Je to poprvé za celou historickou dobu na území České republiky, že by se ta opatření začala dělat ještě předtím, než vůbec ten jev nastává. V tom je ohromná změna,“ řekl šéf ČHMÚ Rieder v ČT.

Po celé republice se upouští voda z některých významných nádrží, čímž vodohospodáři uvolňují prostor pro zachycení vody. Opatření ale zavádí i jednotlivé obce a místní hasičské sbory. Například v některých místech na Vysočině hasiči už v průběhu čtvrtka preventivně osazovali protipovodňové zábrany a chystali pytle s pískem. V obcích nacházejících se v povodí řeky Moravy hasiči chystají techniku potřebnou pro protipovodňové zásahy.

„Úplně se na to ale připravit nedá. Nemůžeme všude stavět protipovodňové hráze, protože nevíme, zdali to tam přijde. Nevědí to ani meteorologové,“ doplnil pro HN mluvčí hasičů Martin Kavka. Na následující dny se podle něj mobilizují i dobrovolní hasiči.

Celkově je podle bioklimatologa Trnky v Česku nyní daleko vyspělejší nejen protipovodňový systém, ale i informování občanů. Starostové obcí mají nyní k dispozici chytrou komunikaci formou mobilních aplikací nebo SMS zpráv. Téměř polovina českých měst a vesnic využívá například systém Munipolis. Podle jeho zakladatele Ondřeje Švrčka byla ve čtvrtek aktivita radnic až trojnásobná oproti normálu.

„Starostové se opravdu snaží dostatečně komunikovat. Chtějí zmírnit paniku, ale nepodcenit to,“ říká. Součástí mobilní aplikace přitom je i komunikace druhým směrem – občané v ní můžou dát radnici vědět, třeba i formou fotky, jaká je situace v jednotlivých částech obce a kde je případně třeba například zneškodnit spadlý strom z vozovky. Zároveň se tam budou moci hlásit dobrovolníci, kteří by chtěli s řešením následků povodní pomoci nebo třeba asistovat starým lidem v ohrožení.

Bude omezena doprava?

Vydatné deště, a zejména silný vítr v následujících dnech zřejmě omezí plynulost železniční dopravy. A to zejména v důsledku možného poškození tratí nebo padání stromů do kolejiště. České dráhy budou mít podle svého mluvčího Filipa Medelského pohotovostní služby. O mimořádných událostech budou informovat na webu ČD nebo v mobilní aplikaci Můj vlak.

„Prosíme cestující, aby se na možné komplikace při cestování preventivně připravili, vybavili se na cestu dostatečným množstvím tekutin, jídlem, případně léky, které pravidelně užívají, a to i v případě cest na kratší vzdálenost,“ uvedl Medelský.

V pohotovosti jsou i hasiči pražského Letiště Václava Havla, kteří mají připravenou techniku pro odčerpávání vody. Mluvčí letiště Denisa Hejtmánková varovala, že může dojít k omezení leteckého provozu v souvislosti s povodněmi, samotné silné deště by ho ale ovlivnit neměly.

Jak se mají připravit domácnosti?

Extrémní srážky se očekávají na většině českého území. Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) proto očekává, že povodně zasáhnou nejen místa podél koryt řek, kde k záplavám běžně dochází. Kvůli vyšší pravděpodobnosti vyvracení a padání stromů nedoporučují státní Lesy ČR lidem, aby během silných dešťů chodili do lesů ve všech oblastech. Před stoletou vodou varují například v Jeseníkách.

V těchto povodňových oblastech by nicméně lidé podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) měli mít pro jistotu připravené evakuační zavazadlo, aby byli případně schopní se rychle přesunout. A stejně tak mít nabitý telefon a powerbanku pro případ výpadků proudu. Připomněl také, aby se lidé v rámci rodin postarali o starší generaci.

Vážení přátelé, určitě víte o tom, že nás během následujících několika dnů čeká intenzivní déšť.



Musíme věřit v co nejlepší průběh, ale musíme být připraveni i na nejhorší scénáře. Proto na zítra na 10:00 preventivně svoláváme Ústřední krizový štáb.



Dávejte na sebe pozor. Spolu… pic.twitter.com/DVhAcgRDHT — Petr Fiala (@P_Fiala) September 12, 2024

Hasiči zároveň radí rodičům dát dětem pro jistotu cedulku se jménem a adresou. „Nechceme vyvolávat paniku, aby lidi teď vběhli do obchodů a začali skupovat potraviny. Říkáme jen, ať si pro jistotu sbalí základní věci,“ dodává mluvčí hasičů Martin Kavka.

Rakušan zároveň doporučil organizátorům akcí, které se mají konat následující dny, aby zvážili jejich zrušení. V Praze se například nebudou konat tradiční trhy na náplavkách, neuskuteční se třeba ani tradiční vinobraní ve Znojmě nebo historický festival v Táboře.

Hrozí, že nebude pitná voda?

Mezi doporučení patří si také pro jistotu zajistit zásobu pitné vody, tedy nakoupit si balenou. To platí především pro zmíněné povodňové oblasti. Jak ale HN potvrdil například mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek, neměla by být ohrožená samotná výroba pitné vody.

S přispěním Jitky Vlkové.