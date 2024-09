Milý Karle, přeji ti vše to úplně nejlepší, ať se daří všemu, nač sáhneš, ať je tvá rodina požehnaná, ať tě milují ti, které miluješ stále větší a zajímavější láskou, ať tě provází silný duch, ať je každé tvé rozhodnutí moudré a každý pohyb tvé duše svobodný a ať je každé tvé slovo silné. Ať porozumíš všemu, nač se díváš. Jo a ještě zdraví, bych skoro zapomněl, hodně zdraví a štěstí.

To by mohlo být takové standardní přání, třeba k narozeninám. Má otázka zní: Proč? Proč si to říkáme? Proč tolik slov?

Co se dočtete dál Proč říkáme „dobrý den“?

Věříme, že mají naše slova přímý vliv na realitu?

Mění něco slova, která používáme ve společnosti?