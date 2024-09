Pokud jde o podnikatelské prostředí v Ústeckém kraji, to může navazovat na dlouholetou průmyslovou historii, což vytváří solidní infrastrukturu a know­‑how v oblastech, jako jsou strojírenství, chemie, sklářství a energetika. V mnoha ohledech může region těžit také ze strategické polohy blízko hranic s Německem. Kromě průmyslu je pro Ústecký kraj charakteristické i pěstování ovoce, vinařství a pivovarnictví. Pestrost zdejšího podnikání je ale mnohem širší, jak se také ukázalo na letošním prvním krajském vyhlašování respektovaných podnikatelských soutěží MONETA Živnostník roku a Volkswagen Firma roku.

Fakta Volkswagen FIRMA ROKU 2024

1. místo SALTEK, s. r. o.

2. místo JEZTE S NÁMI, s. r. o.

3. místo MALFINI, a. s.

Firma SALTEK se bude o celorepublikový titul Volkswagen Firma roku 2024 ucházet před finálovou porotou 6. listopadu v Praze. MONETA ŽIVNOSTNÍK ROKU 2024

1. místo Jiří Hnilička

2. místo Lucie Schrollová

3. místo Lucie Harrerová

Živnostník Jiří Hnilička se bude o celorepublikový titul MONETA Živnostník roku 2024 ucházet před finálovou porotou 5. listopadu v Praze. MONETA Živnostník roku

Srdcař 2024

Vladislava Krajníková

Odbornou porotu v Ústí nad Labem nejvíce zaujal spisovatel a nakladatel Jiří Hnilička. „Rozhodl jeho příběh. Vydává si sám knížky, a to není jednoduché. Nebál se toho a jak je vidět, má neuvěřitelnou vůli a zasloužený úspěch,“ ohodnotil vítěze za porotu Martin Kočiš z MONETA Money Bank. Mezi firmami nejvíce zaujala společnost SALTEK, která se věnuje vývoji a výrobě ochrany velkých firem před vysokým proudem. „Velmi dbají na obnovitelné zdroje, pracují s fotovoltaikou. Společnost je na trhu už řadu let, je tak u ní vidět kontinuita vývoje. Především nabízí na trhu špičkový produkt,“ okomentoval volbu poroty Dušan Klimek ze společnosti Volkswagen. Vyhlášen byl rovněž vítěz doprovodné kategorie MONETA Živnostník roku Srdcař oceňující živnostníky, kteří ve svém oboru dlouhodobě podnikají a jsou své práci zcela oddáni. Srdcař je člověk, který doslova žije pro to, co dělá a nechává v tom kus svého srdce. V Ústí nad Labem získala toto ocenění Vladislava Krajníková věnující se kosmetickému poradenství.

Vyhlašování Volkswagen Firma roku 2024 a MONETA Živnostník roku 2024, Ústecký kraj Foto: archiv soutěže

Riziko vyšlo a z knihy se stal bestseller

Jiří Hnilička,

MONETA Živnostník roku 2024 Ústeckého kraje

Jiří Hnilička, MONETA Živnostník roku 2024 Ústeckého kraje Foto: archiv soutěže

Je spisovatelem, zároveň nakladatelem i prodejcem. „Mým dětským snem bylo vyprávět velké příběhy. Chtěl jsem být filmovým režisérem. I když jsem pak dělal několik let v bance, tak ve svých pětatřiceti letech jsem z banky odešel a vystudoval filmovou školu. A pak jsem se rozhodl ty velké příběhy psát, vyprávět slovem,“ říká Jiří Hnilička. Napsal svoji první knížku, humoristický román Rok blba, kterého se už prodalo 7 tisíc kusů a prodává se dále. „Rozhodl jsem se, že půjdu do toho rizika, že ho nevydám přes nakladatele, ani nebudu prodávat přes knihkupce, ale že si to vydám a prodám sám. A to riziko vyšlo, z knihy se stal bestseller. Pak přišly další knihy a dnes je z koníčku živnost, která mě krásně živí a hrozně mě baví,“ raduje se vítězný živnostník.

Druhou knihou byl Rok Kozy, třetí knížkou chtěl překvapit čtenáře a napsat něco úplně jiného. Napsal knížku, která nebude rozesmívat, ale naopak dojímat. A tak vznikl román Bohem zapomenutá láska. A teď vychází jeho čtvrtý román, netradiční životopis o Vincentu van Goghovi. „To je malíř, kterého obdivuji. O jeho životě vzniklo už hodně románů a všechny jsou de facto stejné, protože vyprávějí stále jeden příběh. Já jsem se rozhodl to trochu pozměnit a udělat knihu trošku současnou. Bude to jen jeden rok života van Gogha a zároveň z poloviny se knížka bude odehrávat v současnosti. Budou tam dva hrdinové, van Gogh, který žije na konci 19. století, a pak hlavní hrdinka, Kateřina, která žije v současné době v Praze a budou se odvíjet dva na sobě nezávislé příběhy, které se na konci spojí v jeden,“ přibližuje Hnilička. Vždy chtěl lidem předávat emoce. Chtěl být druhým Spielbergem a líbilo se mu, že dokáže rozbrečet nebo rozesmát celé kino. A o to se snaží ve svých knihách. „Proto jsou moje knihy, a to mi píší i čtenáři, hodně emotivní. Myslím, že emoce jsou univerzální. Moji čtenáři jsou napříč všemi věkovými kategoriemi, od puberťáků až po seniory. A myslím si, že je to těmi emocemi,“ uzavírá Jiří Hnilička.

Není to o velikosti, ale o sofistikovanosti

Ondřej Suchý,

spolujednatel společnosti SALTEK, Volkswagen Firma roku 2024 Ústeckého kraje

Ondřej Suchý, spolujednatel společnosti SALTEK, Volkswagen Firma roku 2024 Ústeckého kraje Foto: archiv soutěže

Chrání zákazníky před elektrickým přepětím. „Chráníme typicky velké průmyslové celky, různé produktovody, různé fabriky, trakční vedení, kolejové vedení, protože tam všude mohou vznikat velké nežádoucí elektromagnetické jevy, které mají bohužel potenciál narušit velké hodnoty,“ říká Ondřej Suchý. Nejvíce prodávané výrobky se montují do rozvaděčů, takže mají tvar jako jistič. „Není to o velikosti, ale o sofistikovanosti. Jsou tam citlivé součástky, které dovedou nebezpečí včas detekovat a v řádu milisekund zařízení vypnout,“ popisuje jeden ze dvou jednatelů vítězné společnosti. Vyrábí řádově desetitisíce kusů. Ze 70 % dodává do zahraničí, a to převážně do západní Evropy, především do Německa, Itálie, částečně Francie. Výroba je v Ústí nad Labem. „V ústecké čtvrti Krásné Březno jsme původně koupili kancelářský dům, potom jsme ho zrekonstruovali a vytvořili jsme z něj výrobu, a protože jsme brzo narostli, tak jsme za tím domem postavili novou halu. Tu nám navrhl architekt, takže máme za to, že na to, že je to hala, tak i relativně dobře vypadá,“ přibližuje Suchý.

SALTEK je v zásadě technologická firma, která zaměstnává lidi, kteří rozumějí elektrotechnice a strojní konstrukci. „Není to úplně jednoduché v Ústeckém kraji takové lidi najít. Na druhou stranu my jsme si to identifikovali jako problém, vzali jsme to jako výzvu, začali jsme s tím pracovat a v současné době jsme otevřeni zájemcům z jiných regionů a umíme s nimi pracovat i na dálku. Máme i pražskou kancelář a šéf vývoje je z Prahy,“ dodává Ondřej Suchý. A jako technologická firma nemůže příliš zaspat čas. Za dobrou příležitost považuje povídat si o tom, co znamená Green Deal a kudy bude proudit elektřina za pět deset let. Bude se stavět nová jaderná elektrárna a v tom vidí rovněž poměrně velké příležitosti. Dlouhodobě se snaží o udržitelnost a elektřina bude podle plánů firmy v podstatě všude a bude jí více. A to je pro ni pole působnosti.

Zaměřeno na kraj Jaké aktivity Krajského úřadu Ústeckého kraje podporující malé a střední podnikání v regionu byste vyzdvihl? Mezi oblíbené stálice naší nabídky patří program „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji“. V letošním roce jsme jej dokonce navýšili na 4,4 miliony korun. Využívají jej podnikatelé na začátku své cesty, aby si pořídili novou technologii, vybavili dílnu a podobně. Je radost sledovat lidské příběhy, které se za jednotlivými dotacemi ukrývají. Novinkou letošního roku, a to mimořádně úspěšnou, byly programy Voucher pro podporu podnikání, Digitální voucher a Inovační voucher v rámci zastřešujícího projektu Vouchery pro podnikatele. Je to dotační program určený pro malé a střední podniky na rozvoj podnikání, inovace a digitalizaci. Letošní alokace převyšující sto milionů korun se rychle rozebrala, proto určitě plánujeme pokračování i v následujících letech. Samostatně stojí za zmínku podpora sociálního podnikání v rámci konkrétních programů z oblasti sociálních věcí. Tam jde nejen o samotnou podnikatelskou činnost, ale také o lidský rozměr, kdy sociální podniky nabízejí uplatnění znevýhodněným spoluobčanům, kteří by třeba jen obtížně našli své místo na trhu práce. Tahle pomoc rozhodně dává smysl. Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje