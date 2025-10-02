Mezi trojicí finalistů krajského kola soutěže Firma a Živnostník roku 2025 byla na Liberecku specializovaná sklárna, dále dodavatel plastů a rovněž vývojářská společnost Devinn, která vidí budoucnost ve vodíku. Právě posledně jmenovaný podnik z Jablonce nad Nisou a její majitel Luboš Hajský jsou nakonec vítězi v soutěži Volkswagen Firma roku, pořádané Hospodářskými novinami.
Příležitost ve vodíku
Hajský v roce 2013 prodal podíl ve firmě Lukov Plast, kde byl technickým ředitelem, a spolu se ženou Věrou založili společnost Devinn, která se věnuje vývoji a inovacím. Pro vodík se Hajský nadchnul v roce 2017, kdy začal vyvíjet první mobilní vodíkové plničky.
„Ve vodíku je pro firmy v Česku velká příležitost. Je to nový trh, který se rozvíjí. Chybí na něm produkty, a proto je možné vyrábět i větší celky. Vodík zároveň není technologie, kterou jednoduše každý zvládne,“ řekl Hajský.
Aktuálně Devinn nabízí firmám uzavřený systém vodíkového hospodaření, jenž umožňuje ukládat si přebytečnou elektřinu ze solárních panelů do vodíku pro budoucí využití. Už letos podle Hajského dokončí první takový systém pro jednoho velkého zákazníka.
Tržby Devinnu se pohybují kolem 250 milionů korun ročně, přes polovinu zatím ještě tvoří vývoj pro automobilový průmysl, kde je klíčovým zákazníkem Škoda Auto. Spojení automotive a vodíku ale existuje u vývoje pro kopřivnickou automobilku Tatra. Devinn se u výrobce nákladních aut podílel na vývoji a testování prototypu vodíkové Tatry, kde „udal“ i svoji mobilní plničku.
Zároveň Devinn podle Hajského pracuje i na plně bateriovém řešení nákladní Tatry. Vývojáři z Jablonce už začali také přípravu třetího prototypu. „Půjde o vodíkovou Tatru, která bude mít velký stupeň autonomie, aby se mohla pohybovat bez řízení,“ vysvětlil.
Stříbro mezi firmami v Liberci získala firma Memory Crystal. Tato sklárna se specializuje na výrobky spojené s pohřebnictvím. Jejím nejnovějším produktem je interaktivní křišťálový strom vzpomínek s podzemním kolumbáriem. První instalace je v Mariánských Lázních.
Třetí příčku obsadil v soutěži dodavatel a zpracovatel plastů Titan – Multiplast. Tato firma ve Smržovce provozuje velké obráběcí centrum, se započtením slovenské dcery byla také s ročními tržbami 750 milionů korun mezi finalisty největší.
Středověká ražba mincí
V soutěži Moneta Živnostník roku zvítězil na Liberecku Bohumil Štěpánek. Se ženou Irenou už čtvrtstoletí provozuje živnost spojenou s ražbou pamětních a výročních mincí. Na druhém místě skončila Alena Bartoňová. Kadeřnice, která píše a ilustruje povídkové knížky založené na příbězích, které slyšela od zákazníků. Třetí příčku mezi živnostníky vybojovala Drahomíra Hájková a její rodinné včelařství Medová královna z Rynoltic.
Vítězové soutěže v Libereckém kraji
Volkswagen Firma roku 2025 Libereckého kraje
1. Devinn (Jablonec nad Nisou),
vývoj a inženýring v automotive a vodíku
2. Memory Crystal (Česká Lípa),
sklářská firma, tvůrce interaktivního křišťálového stromu vzpomínek s podzemním kolumbáriem
3. Titan – Multiplast (Smržovka),
dodavatel a zpracovatel plastů
Moneta Živnostník roku 2025 Libereckého kraje
1. Bohumil Štěpánek (Jablonec nad Nisou),
ražba pamětních a výročních mincí
2. Alena Bartoňová (Jilemnice),
kadeřnice a autorka povídkových knížek
3. Drahomíra Hájková (Rynoltice),
rodinné včelařství
Štěpánka ražba zaujala už v mládí, protože jeho matka pracovala v regionálně známé firmě NisaSport z Jablonce nad Nisou. Ta tehdy mimo jiné dělala medaile. K podnikání se dostal až mnohem později, přes zaměstnání konstruktéra ve strojírenství. Posledních 25 let už se ale věnuje ražbě mincí, jež dělá středověkým, takzvaným pregéřským způsobem. Mince ale nerazí „jen“ kladivem, používá takzvaný padací lis vážící 300 kilo.
„NisaSport razil na velkých lisech, mě lákala ražba mincí jako kdysi v Kutné Hoře,“ popisuje Štěpánek rozdíly. Jeho hlavními zákazníky jsou obce a města, dodává ale mince i na hrady, ať už je to Karlštejn, Křivoklát, nebo Hluboká.
Jako jediný v Česku také Štěpánek dokáže přímo na místě vyrobit bimetalové mince, tedy stejné, jako jsou české padesátikoruny nebo kovová eura.
Základem jeho mincí je válcovaný plech, ať už jde o mosaz, alpaku, nebo měď. U zákazníků, kteří chtějí hodnotnější mince, dokáže přidat i zlato a stříbro. Speciální věcí, již Štěpánek dělá, jsou různé časové schránky, vytvořil i historické mincovní leporelo. Na hradech, kam s živností vyjíždí, provozují také váhově lehčí dětskou mincovnu. Na poslední akci v Anežském klášteře v Praze si děti i dospělí mohli vyrazit vlastní mince. Jen na této jedné akci se podle Štěpánka vyrazilo přes 200 mincí.
„Děláme to proto, aby měli zákazníci radost. Měli nějakou hodnotu, která jim zůstane,“ dodává jeho manželka Irena Štěpánková.
Vítězové krajského kola se stávají zároveň celorepublikovými finalisty. Slavnostní vyhlášení celostátních výsledků soutěží Volkswagen Firma roku 2025 a Moneta Živnostník roku 2025 se uskuteční 11. prosince na pražském Žofíně.
