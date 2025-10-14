Za 10 let fungování rozšířila společnost Medkonsult medical technology (MMT) své exportní teritorium na více než 80 zemí světa. Podnik z Olomouce vyvíjí a vyrábí urodynamické přístroje, používané pro komplexní vyšetření dolních močových cest. MMT je čerstvým držitelem titulu Volkswagen Firma roku Olomouckého kraje, kterou vyhlašují Hospodářské noviny. Loni se firma umístila na druhém místě. Majitel a jednatel společnosti Marek Švarc na pondělním vyhlášení výsledků 20. ročníku podnikatelské soutěže hostům popřál, aby se bez přístrojů jeho společnosti obešli co nejdéle.
MMT se označuje za silného hráče v oblasti urologie – přesněji urodynamiky. Na uroaparaturách firmy se vyšetřuje tlak, průtok a kapacita močového měchýře, což je potřeba k odhalení příčin inkontinence nebo dysurických obtíží. V tomto zdravotnickém oboru je firma druhá největší na světě za kanadskou společností Laborie. MMT dlouhodobě a úspěšně spolupracuje na projektech s Univerzitou Palackého či Fakultní nemocnicí Olomouc.
„Vyrábí vysoce specializované zdravotnické přístroje, které pomáhají po celém světě a které posunuly firmu na špičku světové úrovně ve zdravotnictví,“ řekl za porotu Dušan Klimek ze společnosti Volkswagen.
MMT úzce spolupracuje se svou sesterskou firmou Trystom, která je dodavatelem některých komponent a technologií. Společně zaměstnávají 87 vysoce kvalifikovaných pracovníků, řada z nich pracuje ve výzkumu a vývoji. Ambicí MMT je stát se do roku 2030 celosvětovým lídrem trhu a uznávanou autoritou v oblasti urodynamických vyšetření, a to včetně odborného vzdělávání. Letos firma spustila MMT Academy, jejímž cílem je odborné vzdělávání lékařů, distributorů, ale i laické veřejnosti. V roce 2024 měla firma tržby112 milionů korun a zopakovala tak čísla z předchozího roku. Do roku 2025 vstoupila s ambicí dosáhnout na 150 milionů korun.
Vítězná firma roku v Libereckém kraji věří vodíku. Mezi živnostníky zabodoval razič pamětních mincí
Druhé místo v soutěži obsadila mladá společnost Kardi AI Technologies, která vyvíjí mobilní aplikace na včasný záchyt srdečních arytmií pomocí umělé inteligence. Její zařízení už pomohlo zachránit stovky životů. Sledovat srdce lze přitom díky hrudnímu pásu a mobilní aplikaci mimo nemocnici, bez nutnosti připojení kabelů nebo asistence zdravotnického personálu.
Třetí místo v krajském kole soutěže obsadila firma ADP-Sanco z Prostějova. Toto nestátní zdravotnické zařízení zajišťuje už více než 30 let dlouhodobou ošetřovatelskou péči.
Živnostník roku
Silná konkurence se letos sešla mezi živnostníky. Titul Moneta Živnostník roku Olomouckého kraje si odnesl Lukáš Drlík, jenž vyhrál krajské kolo stejné soutěže už v roce 2016. Drlík společně se svou manželkou propadl pěstování levandule a dalších bylin. Jejich levandulový statek funguje v Bezděkově u Úsova už 10 let. Za tu dobu se proslavil svým letním levandulovým festivalem, v jeho polích probíhají lekce jógy, svatební obřady, dětské dny a další akce.
Levandulových produktů manželé vyrábějí více než 50, letošní novinkou je parfém. Provozují také levandulovou kavárnu v Zábřehu a levandulové bistro v centru Olomouce.
„Nejtěžší a zároveň nejhezčí prací je postarat se o pole tak, aby se rostlinám dařilo, nikdy nekončící trhání plevele, sekání trávy, sázení, sklízení, prosazování,“ vyjmenovává Drlík. „Přetváříme zbídačenou půdu po družstevnících na ekologicky obhospodařovanou bio půdu. Vytváříme tůně a mokřady, chováme ovce, sázíme stromy…“
„Má osobní charisma, zajímavý projekt a zapojuje veřejnost do své práce a akcí. Je vidět, že ho práce baví,“ ohodnotil vítěze porotce Tomáš Beseda z Moneta Bank.
Na druhém místě se mezi živnostníky v Olomouckém kraji umístila čalounice Veronika Bulvová. Řemeslu se věnuje od vyučení, více než dvě desítky let. Do budoucna se chce více zaměřit na pořádání kurzů čalounění pro dospělé i rodiče s dětmi. Její nejnovější aktivitou je kurz Malý čalouník, určený právě pro děti. Bronzovou příčku mezi živnostníky obsadila cukrářka Martina Klusáková ze Šumperka.
Vítězem doprovodné kategorie Moneta Živnostník roku Srdcař získal v Olomouci nevidomý masér a IT specialista Karel Giebisch.
Vítězové krajského kola se stávají zároveň celorepublikovými finalisty. Slavnostní vyhlášení celostátních výsledků soutěží Volkswagen Firma roku 2025 a Moneta Živnostník roku 2025 se uskuteční 11. prosince na pražském Žofíně.
Nejlepší v Olomouckém kraji
Volkswagen Firma roku 2025:
1. Medkonsult medical technology – výroba špičkových urodynamických přístrojů (Olomouc)
2. Kardi AI Technologies – mobilní aplikace na včasný záchyt srdečních arytmií pomocí AI (Olomouc)
3. ADP – Sanco – nestátní zdravotnické zařízení s dlouhodobou ošetřovatelskou péčí (Prostějov)
Moneta Živnostník roku 2025:
1. Lukáš Drlík – pěstování a zpracování bylin, agroturismus (Úsov)
2. Veronika Bulvová – čalounice (Olomouc)
3. Martina Klusáková – cukrářka (Šumperk)
Moneta Živnostník roku Srdcař 2025:
Karel Giebisch – masér a IT specialista (Bělkovice)
Ekonomicky nejúspěšnější firma roku 2025:
SHM – průmyslové povlaky (Šumperk)
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist