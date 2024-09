Jak přežít ve zdraví svou kariéru, na co si dát pozor v jídle, jak chránit své srdce i mentální zdraví. Na otázky, které si kladou stále více také lidé z byznysu, budeme hledat odpovědi na Health & Longevity Summitu, jenž pořádají Hospodářské noviny a v roli odborného partnera klinika Elite Medical. Mezi řečníky vystoupí ojedinělý mix zdravotnických expertů, odborníků na prevenci i longevity. Summit se bude konat v úterý 8. října v Praze. „Program se maximálně snažíme uzpůsobit čtenářům Hospodářek, tedy aktivním lidem, kteří žijí s plným nasazením a obvykle jsou maximálně pracovně vytížení. Přesto své zdraví zcela správně řeší stále více,“ uvedl šéfredaktor HN Jaroslav Mašek. Konferenci zahájí ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, vystoupí ale také byznysmen Tomáš Čupr nebo Martin Žufánek.

Program summitu je sestavený tak, aby fenomén dlouhověkosti a prevence popsal ze všech různých směrů. Vedle špiček tuzemské medicíny vystoupí i experti v longevity oblasti, ale i zapálení nadšenci nebo lidé, kteří už podle principů dlouhověkosti žijí. Své zkušenosti předá například zakladatel Rohlíku Tomáš Čupr, který se tématu dlouhověkosti dlouhodobě věnuje. Svůj příběh s tvrdou prací a následnými zdravotními problémy bude sdílet také lihovarník Martin Žufánek, který se v rámci summitu stane hostem speciálního dílu podcastu Generační konflikt, který připravují Petr Honzejk a Veronika Capáková.

O tom, jak funguje srdce, proč mu tolik škodí stres a jak ho chránit, promluví světově známý kardiolog Miloš Táborský. Další experti v čele s diabetoložkou Janou Lupínkovou zase proberou, jak dokáže strava ovlivnit zdraví a co jíst, aby si člověk život prodlužoval. Kapacity tuzemské medicíny v oblasti onkologie v panelové diskusi proberou, jak se bránit rakovině a jakým chováním jde člověk této nemoci naproti. Od Zuzany Čejkové alias @fyziomluvy se dozvíte, jak tělu ulevit, když většinu dne sedí – jaké cvičení dává smysl a kdy se člověk zbytečně trápí. Neurokouč Aleš Stuchlík, který se zabývá stárnutím mozku, popíše, co dělat, aby mozek vydržel v kondici co nejdéle.

