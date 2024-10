Zdá se, že konec roku bude divoký, prohlásil režisér Todd Phillips v propagační kampani svého nového filmu Joker: Folie à Deux. Dá se to od něj chápat jako dvojsmysl. Jednak bude sledovat, jak se jeho originálnímu počinu povede v kinech, jednak se blíží volby prezidenta Spojených států. Atmosféra před nimi je vyhrocená a málokdo si dovede představit reakce té části Ameriky, která svého kandidáta v Bílém domě nakonec mít nebude. I proto muž, který příběh ke svému snímku sám napsal a pak ho i produkoval, ještě doplnil: „Asi jsem připravený natočit další komedii. Myslím, že svět je potřebuje.“

Ani s tímto dovětkem to není tak jednoznačné, jak by se mohlo zdát. Rozhodně nejde jen o to, že by si Phillips chtěl odpočinout od rozšklebeného antihrdiny, kterého znovu přivedl na plátno pět let po kolosálním a oscarovém úspěchu prvního snímku Joker. Příběh pokračování je natolik prostoupený marností, že to je i na Ameriku nebo celý svět třetí dekády třetího milénia až moc. A je tu ještě jedna věc: když dvojka komerčně uspěje (a první promítání ukázala, že ambice na to má), nebude režisérovi, který rád drží maximální možnou kontrolu nad tím, co půjde do kin, moci do příští story nikdo mluvit. Tedy teoreticky.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Jaký vliv má kultura woke na zábavní průmysl.

Co se změnilo ve filmech podle komiksů.

Komerční úspěšnost snímků Todda Phillipse.