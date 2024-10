V pondělí ukončila provoz poslední uhelná elektrárna v Británii, která leží v Ratcliffe‑on‑Soar u Nottinghamu. Země považovaná za kolébku výroby elektřiny z uhlí tak bude první ze skupiny ekonomicky vyspělých států G7, která s touto produkcí po 142 letech skončí. Informuje o tom server britského deníku The Guardian.

Elektrárna v Ratcliffe‑on‑Soar vyráběla elektřinu z uhlí 57 let. Historie výroby elektřiny z uhlí se v Británii a na světě začala psát v roce 1882, kdy zahájila provoz první uhelná elektrárna Holborn Viaduct.

Britské uhelné elektrárny od té doby spálily celkem 4,6 miliardy tun uhlí a vypustily 10,4 miliardy tun oxidu uhličitého (CO 2 ). To je podle klimatického portálu Carbon Brief více, než kdy většina zemí vyprodukovala ze všech zdrojů dohromady. Ekologičtí aktivisté odstavení elektrárny vítají jako významný úspěch vlády při snižování emisí uhlíku. Británii podle nich zajistí vedoucí postavení v oblasti ochrany klimatu.

Británie byla první zemí, která stanovila datum ukončení provozu uhelných elektráren na rok 2025. Zaváděla stále přísnější ekologické předpisy s cílem zkrátit jejich dobu provozu. Výrazně dřívější konec ve využívání uhlí v Británii než například v Německu, kde se o něm hodně mluví, je možné mimo jiné proto, že Londýn se při výrobě energie na rozdíl od Berlína stále spoléhá na jaderné elektrárny. V Německu je nyní možný konec výroby elektřiny z uhlí stanoven na rok 2028, ale zvažuje se prodloužení termínu na rok 2030.