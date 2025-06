Je to už měsíc a půl, co se Pyrenejský poloostrov ponořil do tmy. Během pár vteřin vypadlo přes 60 procent španělské spotřeby elektřiny. Desítky milionů domácností zůstaly bez proudu, továrny i vlaky se zastavily. Masivní blackout zasáhl i...

11. 6. 2025 ▪ 4 min. čtení