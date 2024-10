Ne všechny státní podniky jsou na nic. Mero má za sebou heroický úspěch. Dokázalo vyjednat – proti zanícené neochotě – rozšíření ropovodu TAL, aby bylo čím napájet druhý konec našeho ropovodu z Německa, a my se tak mohli odpojit od ruské Družby. Investici navíc zvládá i manažersky a odstřihnutí od Ruska ohlásí ještě tato vláda.

Tím ale vznikne problém. Ze tří závislých zemí už zbudou jen dvě – Slovensko a Maďarsko. Dnešní výjimka z unijního embarga se pro dvě země udržuje hůře než pro tři. I kdyby výjimka přežila, události mohou kdykoli uzavřít Družbu uvnitř bývalého Sovětského svazu. Nedávný zákaz ropy od Lukoilu to napovídá. (Maďaři problém geniálně vyřešili tím, že přes Ukrajinu již přepravují „svoji“ ropu, kterou nyní platí již před Ukrajinou v Bělorusku.) Má kdokoli menší nebo větší důvod Družbu uzavřít, když mu s námi odpadne třetina zákazníků?

Obě zbylé země by pak musely brát veškerou ropu z Chorvatska skrz ropovod Adria, který zatím jen doplňuje Družbu. A vznikl by tak monopol. O Adrii navíc není ani jisté, že by utáhla zásobení celého Maďarska se Slovenskem. Na rozdíl od české investice do TAL Chorvati o investicích do rozšíření spíše hovoří. Chvilkové „zátěžové testy“ nic neznamenají. Žárovka také na chvíli zazáří jasněji, než shoří.

Chorvati situaci pochopili, už teď se jim zvýšila monopolní síla a celkem nerealisticky zvýšili poplatky za přepravu. Bez Družby už budou mít monopol plný a mohou si říci o „cokoli“. Že se nás to netýká? Omyl. Slovensko tu ropu kupuje i pro výrobu nafty pro celou Moravu, kterou bude ČR schopna pokrýt kdo ví kdy. I proto musíme usilovat o prosincové prodloužení výjimky, díky které smíme dovážet slovenskou naftu z ruské ropy. Jinak hrozí drahá nafta.

A teď co s tím? Tady pomůže jen mezivládní lobbing u Chorvatů, třeba i s EU, a ano, i českou vládou. Kvůli Moravě. A co má co zrovna ekonom orodovat za vládní lobbing? Protože chce, aby všechny bytosti byly šťastné. I vláda. A pokud něco činí vlády k smrti šťastnými, tak je to boj proti monopolům. I těm, které ony někdy pomáhají zřídit.