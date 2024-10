Sestavit rozpočet v předvolební době je maturita pro každého ministra financí. A když ekonomika zrovna klopýtá, a výnosy z daní tudíž nebudou nijak zásadně růst, je to o to těžší. A když vláda navíc voličům slíbila, že bude snižovat deficit rozpočtu děj se co děj, je to v kombinaci s předchozími limity pořádný hlavolam.

Teď jen aby se ministr financí nesnažil zjednodušit si ho přílišným optimismem, díky kterému se tu podcení nutné výdaje a tamhle zase nafouknou příjmy. A právě k tomu se podle Národní rozpočtové rady (NRR) schyluje. Nejsou to přitom maličkosti, v součtu jde o desítky miliard.

