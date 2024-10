Rodičům často připadá, že selhali. Nabízí svým dětem co nejrozmanitější stravu, ale bez úspěchu. Nové potraviny prostě nechtějí zkoušet a namísto brokolice by si rády k večeři daly talíř sladkostí nebo párek. Jak ale ukázala nová studie, ve většině případů to ani nemají sílu ovlivnit. Strach zkoušet nová jídla je totiž přirozený a převážně daný geneticky. Proč to tak je a jak evolučně předurčené chutě změnit?

Tím, jak moc za mlsnost může genetika, se zabývali vědci ze tří britských univerzit. Výzkumu publikovaného minulý měsíc v odborném časopise The Journal of Child Psychology and Psychiatry se účastnily přes čtyři tisíce dvojčat, jedno- i dvojvaječných, narozených v roce 2007. Základem přitom byly informace od jejich rodičů o tom, jak se v průběhu let jejich děti stravovaly, přesněji mezi věkem 16 měsíců a 13 let.

