Americká centrální banka poprvé od roku 2020 snížila v září základní úrokovou sazbu, a to rovnou o půl procentního bodu. Tím měnová autorita zahájila cyklus poklesu sazeb, který je investory obecně vnímán jako pozitivní signál pro růst cen akcií, zlata i dluhopisů. Je to ale opravdu tak jednoduché? Historie ukazuje, co musí nastat, aby optimismus na trzích přetrval.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Jak se akciové trhy chovaly při minulých cyklech snižování úrokových sazeb a jaké poučení nám to přináší.