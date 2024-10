Od nuly vybudovali Eva a Jan Hlavsovi investiční platformu Fondee, která má téměř 17 tisíc klientů a spravuje majetek v objemu zhruba 1,5 miliardy korun. Ani po prodeji společnosti do rukou skupiny Direct jejich mise nekončí. „Jedeme dál. Chceme to dotáhnout do stavu, kdy Fondee bude velký a významný hráč,“ říká Hlavsa pro HN s tím, že cílem je spravovat majetek ve výši sto miliard korun. Potenciál vidí v získání klientů podílových fondů s vyššími poplatky a rovněž ve využití peněz, které leží na účtech v bankách, k investování.

K tomu jim má pomoci i zázemí skupiny Direct. „Když se podíváme na naši konkurenci na trhu, tak každá má za sebou nějakou silnou skupinu. Dávalo proto smysl, abychom v nějaký okamžik rovněž našli parťáka, s kterým dál rychle porosteme,“ dodává Hlavsa.

Ve Fondee si klienti mohou vybrat z různě rizikových portfolií. Jsou složena z veřejně obchodovaných fondů ETF, které vždy sledují vývoj podkladových aktiv – tedy akcií či dluhopisů, případně různých burzovních indexů.

Minulý týden jste oznámili, že jste prodali Fondee. Rozhodli se pro prodej všichni akcionáři, kterými jsou vedle vás J&T IB and Capital Markets, Oaktree Invest, Tarpan Capital a Štěpán Pudlák?

Jan Hlavsa (J. H.): Souhlasili všichni. Už nějakou dobu byla shoda mezi akcionáři, že má smysl najít strategického partnera. Fondee se dostalo do fáze, kdy má skoro 17 tisíc klientů a spravuje majetek okolo 1,5 miliardy korun. Další schopnost se rozvíjet je trošku dána tím, jak silného partnera můžeme mít, proto jsme jednali s různými zájemci. A nakonec jsem si plácli s Directem.

Eva Hlavsová (E. H.): Jen bych doplnila, že celý proces prodeje vznikl organicky. Už v minulosti jsme se totiž snažili uzavírat různá partnerství a hledat spolupráci, jak získávat klienty. Když jsme se bavili s bankami nebo pojišťovnami o nabídce pro naše či jejich klienty, tak vyvstaly otázky, jak se klienti rozdělí v případě, když nás někdo za pár let koupí. Řekli jsme si proto, že když už se nyní bavíme, co bude za pár let, tak bude lepší spustit prodej oficiálně. A všem oznámit, že hledáme někoho, s kým budeme úzce spolupracovat a kdo nás může stoprocentně vlastnit. Celé to mělo vést k tomu, že se vybere nejlepší protistrana, což se opravdu podařilo.

Jaká je cena za Fondee, když se ještě nedostala do zisku?

E. H.: To nemůžeme komentovat.

