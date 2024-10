Ačkoli ještě koncem září byl vývoj na devizových trzích v souladu s naší prognózou, která předpokládala kurz kolem úrovně 25,10 koruny za euro, přelom nového měsíce přinesl zemětřesení. A to u koruny i ostatních měn ve střední a východní Evropě. V souvislosti se zahájením pozemní operace Izraele v Libanonu a zapojením Íránu do konfliktu vzrostlo riziko široké války na Blízkém východě, která by mohla omezit světové dodavatelské řetězce a zvýšit cenu ropy. Zejména evropská ekonomika, která je relativně náchylnější na vývoj ceny „černého zlata“ než například Spojené státy, by při tomto nabídkovém šoku mohla zůstat ochromena. Více než kdy dříve se nyní investoři rozhodují, zdali míra rizika menších měn v regionu ještě odpovídá jejich investičním strategiím.

Minulý týden tak přinesl určitou změnu paradigmatu ohledně faktorů stojících za kurzovým vývojem. Ani příhodná ekonomická data, jako je nízká inflace v eurozóně a zvýšení sázek na rychlejší uvolňování měnové politiky ECB, nepomohla zvrátit zahájený trend středoevropských měn směrem ke slabším hodnotám. Objem transakcí se přitom drží na obvyklých úrovních, a zatím tak nedochází k větším exitům z regionálních trhů. Investoři však již nejsou ochotni akceptovat silnější měnový kurz a míra nejistoty roste.

Zatímco hodnota české nebo polské měny vůči euru klesla na úrovně viděné ještě během léta, maďarský forint je téměř nejslabší za poslední dva roky. Naopak americký dolar ze zvýšení napětí těží, když jen za minulý týden jakožto „bezpečný přístav“ posílil o více než 1,5 procenta vůči euru a o více než dvě procenta vůči koši světových měn. Vzhledem k fundamentálním faktorům ekonomik střední a východní Evropy lze očekávat, že ve střednědobém horizontu bude opět posilovat zejména česká koruna a mírně polský zlotý, naopak forint by při rychlejším poklesu maďarských sazeb mohl v příštím roce dále oslabovat. Pro kratší období však osud regionálních měn nyní spíše než na fundamentech domácích ekonomik bude záviset na válečných rozhodnutích zemí Blízkého východu.