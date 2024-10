Firma SOR Libchavy, která vyrábí autobusy a trolejbusy, skončila loni s rekordní ztrátou 260 milionů korun. Rok předtím měla ztrátu 111 milionů. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb se přitom meziročně zvýšily o jedno procento na 3,025 miliardy korun, vyplývá z výroční zprávy zveřejněné ve sbírce listin. Společnost loni prodala nejméně autobusů za posledních šest let. Klesá také podíl prodejů na tuzemském trhu.

„Rok 2023 zaznamenal jednoznačně nejhorší provozní výsledek v historii,“ uvedli jednatelé společnosti. V roce 2023 společnost prodala 502 autobusů z výroby a další dva zkušební. Výsledky jsou o 2,5 procenta nižší než rok předtím, kdy firma prodala 515 vozidel, a o 12 procent horší ve srovnání s rokem 2021 s prodejem 569 vozů.

Hlavními zákazníky byly společnosti provozující veřejnou hromadnou a komerční dopravu v Česku a na Slovensku. V ČR výrobce loni prodal 249 autobusů, na Slovensku 176. Slovenský trh se stal po českém druhým nejvýznamnějším. Do Německa směřovalo 34 autobusů, do Bulharska 30, do Estonska sedm, do Rumunska šest a dva do Polska.

Stoprocentním vlastníkem společnosti je prostřednictvím firmy Bauliga společnost EP Industries (EPI). SOR v minulosti vyráběl zemědělské stroje. V roce 1991 firmu koupili bývalí zaměstnanci Karosy a o dva roky později podnik vyrobil první prototyp autobusu.