Majitel RegioJetu Radim Jančura tvrdí, že změnil názor a jeho firma už zase není na prodej a ani nehledá investory. Řekl to v rozhovoru pro Hospodářské noviny. Firmu prý jednou maximálně prodá celou, ale nebude to dřív než za deset let.

„Jediný rozhovor, kde jsem to připustil – a lituju toho, byl asi před půl rokem. Byl to chybný rozhovor. Položil jsem si otázku, co jednou bude. A řekl jsem, že jo, že to asi prodám, protože pro moji dceru by to bylo příliš velké sousto, byť je chytrá,“ řekl Jančura.

Zároveň popřel i úvahy o tom, že by hledal investory, kteří by do firmy vstoupili a podpořili její růst. O tom se mluvilo hlavně v roce 2023. Vloni měl podle informací HN například zřetelný zájem francouzský železniční gigant SNCF.

Takové úvahy teď Jančura odmítá úplně. „Když to prodám, jedině celé. Rád podnikám tam, kde mám sto procent,“ řekl HN. „Pak se rozhoduju přes WhatsApp. Když někdo z manažerů neví, napíše mi nebo zavolá a já mu řeknu: Ok, udělej to, jak myslíš, nebo: Udělej to tak a tak. A to je strašně svobodné, protože setkávat se se spoluvlastníky mi přijde těžkopádné,“ dodal.

Jediná varianta je teď podle něj celkový prodej. „A rozhodně to nebude dřív než za deset let,“ doplnil.