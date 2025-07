Majitel RegioJetu Radim Jančura tvrdí, že změnil názor a jeho firma už zase není na prodej a ani nehledá investory. Řekl to v rozhovoru pro Hospodářské noviny. Firmu prý jednou maximálně prodá celou, ale nebude to dřív než za deset let....

31. 12. 2024 ▪ 2 min. čtení