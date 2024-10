Společnost Foxconn se již řadu let umisťuje na předních příčkách v soutěžích vyhodnocujících nejlepší zaměstnavatele. Co za tímto úspěchem stojí?

V první řadě je to týmová práce a způsob uvažování. Věřím, že i korporátní prostředí může být velmi dynamické, být o lidech a pro lidi. A takové je i nastavení Foxconnu. Je to i způsob uvažování, který u kolegů z oddělení lidských zdrojů (HR) dlouhodobě podporujeme a zároveň vyžadujeme. A to se nutně odráží i v DNA našeho HR oddělení.

Dnes zde pracují převážně srdcaři, kterým na jejich práci upřímně záleží a nebojí se změn. Když se do něčeho zakousnou, nehledají nejsnazší, ale nejefektivnější způsoby řešení. Díky tomu dokážeme být procesně i systémově krok napřed a v oblasti HR být inspirací i řadě vyspělých firem. A proto bych zde rád vyjádřil vděčnost za to, s jakými lidmi mohu pracovat. To oni jsou oním „tajným kořením“ v receptu na úspěch. S výše zmíněným souvisí i to, jakým způsobem tvoříme naše procesy a systémy.

Pro společnost s tisíci zaměstnanci musí být těžké najít balanc mezi potřebami většiny a jednotlivců. Jak k této výzvě přistupujete?

Každá změna začíná nápadem, postřehem, podnětem jednotlivce či určitého týmu, ale vždy je řízena skrze příběhy a širší souvislosti. Říká se, že HR ve společnosti naší velikosti je hlavně o číslech. Do jisté míry s tímto tvrzením můžu souhlasit, ale pro nás je více i o příbězích našich zaměstnanců.

Ladislav Maťašovič: Kormidlo v pevně nastaveném směru Trh práce nadále definuje nízká nezaměstnanost, takže jedna z nekončících výzev je oblast náboru. Další je rozvoj zaměstnanců, kde spolu se svým týmem postupnými kroky modernizujeme nástroje pro trénink. Před námi je ještě obsáhlá revize a revitalizace obsahu samotného. Neustálý boj svádíme i v oblasti nákladů, kdy na jedné straně stojí inflace, potřeby našich zaměstnanců a na druhé reálná situace byznysu. Společným jmenovatelem veškerých projektů je pak digitalizace, zvyšování efektivity a transparentnost obecně. V této oblasti věřím, že se mi daří držet kormidlo v pevně nastaveném směru.

Co děláte pro to, abyste si pozici top zaměstnavatele udrželi?

Jsme velice dynamická společnost, což nás může snadno odvát z nastaveného kurzu. Ale bez ohledu na to, zda zrovna proplouváme rozbouřeným mořem, nebo jsme dočasně přišli o příznivý vítr, nesmíme zapomínat, kde leží náš cíl. Tím je plná digitalizace HR a rozumná automatizace, a to právě s ohledem na to, že za každým jednotlivcem se skrývá příběh, na který je třeba brát ohled. Dále efektivita nákladů a příprava našich manažerů, například na transformaci trhu práce.

HR je komplexní oblast, která je neustále v pohybu. Mění se nejenom legislativa česká, ale i evropská. Mění se nároky zaměstnanců, uchazečů. Stejně tak prochází vývojem požadavky na jednotlivé pracovní pozice. Začínáme narážet na rozdíly v motivaci jednotlivých generací. To vše a mnoho dalšího je třeba odrážet nejenom v procesech samotných, ale i v cíleném rozvoji našich manažerů. A následně pak skrze jejich vedení v rozvoji všech zaměstnanců.

Vaše společnost je výjimečná v počtu zastoupení národností, ale třeba také v počtu odpracovaných dobrovolnických hodin. Čím to je, že jsou lidé ve firmě ochotní v tak velké míře se zapojovat i do mimopracovních aktivit?

Tady se mohu pouze domnívat. Ale sám si to vysvětluji tak, že každý člověk má přirozenou potřebu být součástí určité komunity. Někam patřit. A právě dobrovolnické dny pomáhají lidem stát se součástí něčeho většího a důležitějšího. Zároveň pestrost, ať už národnostní nebo názorová, přináší barvitost nápadů, kde všude lze pomoci.

Nedávno jste byl zvolen viceprezidentem pro technologie v Comp & Ben Asociaci, která vznikla s cílem propojovat komerční a akademický svět. Trochu nám tuto asociaci přibližte.

Tato platforma vznikla v reakci na potřebu kultivovat téma odměňování napříč vlivnými společnostmi. Prostřednictvím platformy, kde se setkávají významní hráči, chceme pomoci dohlížet na aplikovatelnost legislativních změn skrze diskuse s vládními institucemi. Také propojovat akademický svět s komerčním, usilovat o dodržování etických a profesních zásad v oblasti odměňování.

Jaká přesně bude vaše úloha v asociaci?

Moje role se soustředí na digitalizaci této oblasti, zapojení moderních nástrojů a technologií včetně umělé inteligence pro zefektivnění a ztransparentnění odměňovacích systémů. Skrze sdílení zkušeností a směřování odborných debat chceme v rámci asociace využít veškerý potenciál, který nám dnešní moderní svět nabízí. Rovné odměňování totiž už není, naštěstí, pouhým pojmem, ale realitou, kterou budou muset dříve či později akceptovat všichni hráči na trhu. A to se bez vhodných nástrojů neobejde.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Nejlepší zaměstnavatelé.