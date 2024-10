O udržitelnosti se v posledních letech sice hodně mluví, do českých kanceláří ale proniká jen velmi pozvolna. „Zčásti je to zřejmě dané tím, že spousta lidí žije v přesvědčení, že řešení ohleduplná k životnímu prostředí musí být nutně drahá. To je mýtus,“ říká Mikuláš Herškovič, managing director společnosti Lyreco Central Europe, která se specializuje na vybavení kanceláří i průmyslových provozů.

Pro mnoho společností je dnes udržitelnost klíčovou hodnotou. Jak se dá aplikovat v kanceláři?

Mnoha způsoby – od třídění odpadu přes hospodaření s papírem nebo energiemi až po rozhodnutí, jestli třeba zaměstnancům kupujeme barely s vodou, nebo upřednostníme kohoutkovou. To jsou takové základní a zřejmé věci, které už v mnoha firmách částečně fungují. Udržitelnost je ale široký pojem. Můžeme se víc zaměřit třeba na recyklaci. Naše firma už například dlouho zákazníkům nabízí zpětný sběr použitých tonerů do tiskáren nebo zvýrazňovačů. Obojí se totiž dá zrecyklovat – doplnit a znovu poslat do oběhu. Zvlášť v tom druhém případě ale málokoho napadne, že je něco takového vůbec možné, většina lidí vypsaný zvýrazňovač vyhodí do koše. O takových možnostech je samozřejmě třeba budovat širší povědomí a spolu s tím měnit návyky zaměstnanců ve firmě.

Samozřejmě se také můžeme podívat na uhlíkovou stopu kancelářského vybavení. Jestli se vyrábí lokálně, anebo se dováží z velké dálky. Jestli je to výrobek z plastu, nebo je z přírodních materiálů. Udržitelnější můžeme být i v oblasti hygieny nebo, v případě průmyslových provozů, u ochranných pomůcek či oblečení. Patří tam ale i péče o zaměstnance a jejich zdraví nebo o komunitu, takže těch aspektů je opravdu mnoho.

Jak jako zákazník poznám, že je kancelářské vybavení udržitelné?

Abychom našim zákazníkům uměli ulehčit výběr, začali jsme naše dodavatele certifikovat. Funguje to tak v každé kategorii vybavení, které nabízíme. Dodavatelé i výrobky musí splňovat určitá kritéria, třeba že dodavatelé musí pracovat udržitelně a výrobek musí být z jistého procenta recyklovatelný anebo být z recyklovaných materiálů. Nejdále je v tom office kategorie, tedy klasické kancelářské potřeby, následuje sekce hygiena; největší rezervy zatím vidím v oblasti ochranných pracovních pomůcek. Lyreco se také snaží vyvinout vlastní portfolio výrobků, které bychom mohli označit za udržitelné.

Mají zákazníci o tento typ produktů zájem?

Pořád jsme ještě na začátku. Sice se o udržitelnosti hodně mluví, ale celkové povědomí a hlavně reálné kroky jsou ještě daleko od konstatování, že všichni pracujeme udržitelně. Zjevné to je například při srovnání s jinými zeměmi. Naše pobočka Lyreco Central Europe funguje na čtyřech trzích – v Česku, na Slovensku, v Rakousku a Maďarsku. Lyreco má ale celosvětově další pobočky, s nimiž jsme samozřejmě v kontaktu, takže máme představu, jak to funguje jinde. V našem regionu jsou lídry v udržitelnosti Rakousko a Maďarsko. Například ve Skandinávii je ale kritérium udržitelnosti zásadní v nejrůznějších tendrech a výběrových řízeních. V našem regionu má udržitelnost ve velkých tendrech prakticky nulovou váhu. To znamená, že my sice o udržitelnosti mluvíme, ale pak je stejně nejdůležitějším kritériem cena. Právě na jejím základě se zákazník ve střední Evropě rozhoduje. Češi jsou pak na cenu obzvlášť citliví.

Říkal jste, že v našem regionu jsou lídry v udržitelnosti Rakousko a Maďarsko. Dá se říci, jaký podíl prodejů tvoří udržitelné kancelářské vybavení v jednotlivých zemích střední Evropy?

Na to shodou okolností máme čerstvá data, z nichž vyplývá, že 48 procent výrobků, které si u nás zákazníci objednají, je udržitelných. To je průměr za všechny země našeho regionu. V Rakousku a v Maďarsku je zájem největší, a to 57 procent, Česko je na opačné straně spektra se 41 procenty, na Slovensku je to 42 procent. Očekával jsem, že téma udržitelnosti bude víc rezonovat v korporátních společnostech, ale naše data ukázala, že největší podíl udržitelných výrobků jde do malých firem.

Očekáváte, že ten podíl bude v čase růst?

Určitě bude. Už jen proto, jaké výrobky zavádíme a jakou podporu jim dáváme. Zákazníci mají možnost vybrat si k většině produktů udržitelnou alternativu. Chceme, aby udržitelnost byla v naší firemní DNA. Možná je to i tím, že jsme navzdory své velikosti stále rodinnou firmou. Potkal jsem majitelku Lyreco, která mluvila o tom, že chce firmu jednou odevzdat svým dcerám, podobně jako ji převzala od svého otce. Uvědomil jsem si, že pojetí udržitelnosti je ve firmě velmi autentické. Není to jen nějaká marketingová formulka, kterou se zaklínáme, protože je trendy.

Zmínil jste, že největší rezervy v oblasti udržitelnosti mají průmyslové provozy. Co se musí změnit tam?

Jak pro výrobce, tak pro zákazníky stále není udržitelnost v průmyslu velké téma. Pravděpodobně si budeme muset definovat nové standardy a zároveň vyvolat tlak na dodavatele. Není to tak, že by dodavatelé s udržitelnými produkty přicházeli sami od sebe, musí existovat i poptávka od zákazníků nebo distributorů. V oblasti průmyslu je udržitelnost stále v plenkách. Přitom když se podíváme na pracovní nebo ochranné oblečení, zjistíme, že má relativně velký dopad na životní prostředí. Je potřeba začít u nich uvažovat jinak. Materiály nemají být pouze o funkci a i o udržitelnosti. Lyreco má ambici vytvořit vlastní udržitelné oblečení, do budoucna ho plánujeme i recyklovat, podobně jako jsem to popisoval v případě tonerů či zvýrazňovačů.

Jak optimalizovat náklady na kancelářské vybavení?

Představte si firmu, která má pět dodavatelů na pět různých položek. To znamená pět faktur s různými splatnostmi a různými podmínkami. Jeden dodavatel zajišťuje hygienu, další kancelářské potřeby, pak je tu dodavatel na papír, dalšího má na ochranné pracovní pomůcky… Pokud se zákazník snaží optimalizovat svoje náklady a celý proces, chce to v první řadě komplexní řešení. A to mu umíme nabídnout. Máme silnou síť obchodních zástupců a specialistů na ochranné pomůcky a se zákazníky se snažíme komunikovat napřímo. U každého z nich se snažíme dívat na to, co konkrétně potřebuje, co aktuálně využívá a jestli je to pro něj optimální. Jestli například neexistují výhodnější alternativy, jestli nepoužívá předimenzované výrobky oproti tomu, co reálně potřebuje, nebo jestli nemá zbytečně drahá řešení a neexistuje k nim rozumnější alternativa. Právě v poradenství a péči o zákazníka vidím naši největší přidanou hodnotu.

Kolik peněz se tímto způsobem dá ušetřit?

V extrémních případech se to blížilo k padesáti procentům, protože jak ve firmě náklady nikdo před námi optimalizovat nezkoušel, byla úspora nakonec veliká. Průměrně se ale pohybujeme kolem dvaceti procent, někdy je to třeba jen deset procent, někde je cena dokonce stejná. Jsou ale zákazníci, pro které je úspora spíš příjemný vedlejší bonus, protože jim jde hlavně o lepší kvalitu služeb.

Přinesou úsporu i udržitelná řešení, která jste zmínil?

Firmy mají často obavy z udržitelných výrobků, protože si myslí, že budou nákladnější. Manažeři by přitom ve výsledku mohli ušetřit. Pravda ale je, že udržitelné výrobky nejsou dražší než standardní, a některé jsou dokonce i levnější. Takže ano, něco se takto ušetřit dá, ale jak už jsem zmiňoval, nejdůležitější je komplexní řešení. O to se ostatně snažíme i v naší firmě. Udržitelnost má podle mě smysl. Dílčí kroky se občas mohou jevit jako kapka v moři, ale věřím, že právě z těch kapek se to moře nakonec skládá.

