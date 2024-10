Bojovníky za lidská práva a demokracii tak trochu zaskočilo, když jim na zahájení letošní konference Forum 2000 americký komentátor a expert na zahraniční politiku Walter Russell Mead hned v úvodním projevu řekl, že demokracie potřebují víc investovat do armád, aby byly schopny se bránit.

„Je to jako vysvětlovat lidem, proč by měli uzavírat pojistku, když nevěří, že přijde povodeň,“ popsal Mead v rozhovoru HN situaci, v níž je on i řada dalších expertů, kteří dokolečka vysvětlují, proč je teď potřeba víc investovat do obrany. S tím má Evropa nyní problém a spoléhá se na americkou pomoc. Ta ale může oslabit, pokud bude do úřadu prezidenta zvolen Donald Trump, což byla obava viditelná z projevů německých politiků při příležitosti páteční návštěvy prezidenta Joea Bidena v Berlíně. Biden, který opět vyzval Evropany k větším výdajům na obranu, se tak de facto rozloučil s největšími evropskými spojenci, protože jednal i s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a britským premiérem Keirem Starmerem.

Walter Russell Mead vyučoval zahraniční politiku na amerických univerzitách, jako je Yale, v současnosti působí v konzervativním think-tanku Hudson Institute a píše sloupky pro byznysový list Wall Street Journal.

Jak přesvědčit lidi, že je nutné dávat peníze na obranu, když jsme si zejména v Evropě tak zvykli na náš sociální stát a nějak jsme zapomněli, že je nutné investovat také do bezpečnosti?

