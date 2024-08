Husaři se vrací. V červené záři reflektorů odhalila ve středu polská armáda a výrobce Lockheed Martin první hotový polský letoun F-35, který ponese jméno podle legendární polské útočné jízdy. Čtyři roky po podpisu kontraktu tak polští piloti začnou dostávat k letounům F-16 a korejským FA-50 to nejmodernější, co dokáže západní zbrojní průmysl nabídnout. Polsko si jich objednalo 32 a bude je přebírat postupně do roku 2030.

Trochu ve stínu barevné show s bitevním letounem zůstalo oznámení o návrhu tamního rozpočtu na příští rok. V něm se ve výdajích na obranu počítá s podílem 4,7 procenta HDP. Je to nejvyšší podíl obranného rozpočtu Polska v historii jako podíl na HDP i nominálně – 186,7 miliardy zlotých je v přepočtu zhruba jeden bilion českých korun.

