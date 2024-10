Americké akcie si od začátku letošního roku dle hlavního indexu S&P 500 připisují vysoce nadprůměrné zhodnocení přesahující 20 procent. Ode dna při globální finanční krizi v březnu 2009 pak index S&P 500 připisuje zhodnocení přibližně 750 procent, a na plné čáře tak poráží všechny ostatní regionální akciové trhy.

Bude tato velice výrazná nadvýkonnost amerických akcií pokračovat i v následujících letech? V této otázce jsem hodně skeptický a rozhodně nejsem sám. Například největší hedgeový fond na světě Bridgewater Associates v září zveřejnil velice detailní analýzu, z níž vyplývá, že zopakovat výkon, který předvádějí v posledních 15 letech, budou mít americké akcie v následující dekádě hodně obtížné.

Velice podobně pak vyzněla také analýza ze začátku tohoto týdne od nejslavnější americké investiční banky Goldman Sachs, kde její akcioví stratégové v rámci základního scénáře očekávaného vývoje v následujících 10 letech vidí průměrné roční zhodnocení amerických akcií na úrovni pouhých tří procent.

Moje vlastní ekonometrická analýza, v jejímž rámci jsem použil databázi amerického profesora ekonomie a nositele Nobelovy ceny za ekonomii za rok 2013 Roberta Shillera, ukázala velice podobné výsledky s průměrným ročním očekávaným zhodnocením indexu S&P 500 v následujících 10 letech na úrovni dvou procent.

A není se čemu divit! Cyklicky očištěný valuační poměr CAPE (cyclically-adjusted P/E ratio) Roberta Shillera je totiž nyní na hodnotě kolem 37. To v překladu znamená, že se americké akcie s velkou tržní kapitalizací v rámci indexu S&P 500 nyní v průměru obchodují za 37násobek ročních korporátních zisků na bázi desetiletého inflačně očištěného průměru, což je extrémně nadprůměrná hodnota, která zároveň odpovídá 98. percentilu na celé časové řadě od roku 1881. To znamená, že pouze dvě procenta času ve zmíněném období byly americké akcie ještě dražší. Konkrétně to byla technologická bublina kolem roku 2000 a přelom let 2021 a 2022 po bezprecedentních fiskálních a monetárních stimulech kvůli pandemii koronaviru.