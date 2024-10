Akciové indexy jsou na rekordech. Pravděpodobně nejznámější a zároveň nejsledovanější je americký S&P 500, sdružující pětistovku kapitálově nejhodnotnějších společností na americkém trhu. Dalo by se asi říci, že docela dobře odráží stav tamní ekonomiky. Před týdnem zdolal další metu, když se poprvé podíval nad 5800 bodů. Velmi blízko svému rekordu z konce září je i Evropa, kde se primárně sleduje index Stoxx Europe 600. Od začátku roku si oba indikátory připisují velmi slušné zisky: evropský kolem 10 procent, a americký dokonce více než 22 procent.

Ale jak to bude dál? Mohou se investoři těšit na další zhodnocení?

To může záviset na mnoha různých faktech. Jedním z hlavních bude chování centrálních bank. Zastavme se u americké centrální banky Fed. Na posledním zasedání v září začala s cyklem uvolňování měnové politiky snížením sazeb o 0,5 procentního bodu. Podle guvernéra Jeroma Powella by na zbývajících dvou zasedáních do konce tohoto roku mělo pravděpodobně dojít k dalším dvěma snížením o čtvrt procentního bodu na každém zasedání. Řekněme tedy, že by chování Fedu již mělo být trhem zaceněno.

Dalším důležitým faktorem budou jistě hospodářské výsledky společností. Zhruba v polovině října začala výsledková sezona přinášející ukazatele za třetí čtvrtletí tohoto roku. Z indexu S&P 500 zatím reportovalo asi 15 procent společností. Z dosud zveřejněných čísel je vidět, že výsledky překonaly odhady trhu, i když za tím může být i dobrá práce oddělení pro vztah s investory jednotlivých firem snažících se očekávání analytiků ovlivňovat směrem dolů, aby pak reportovaná data pozitivně překvapila. Ale mnohem důležitější je, že jsou skutečné výsledky meziročně vyšší. To znamená, že firmy i jejich hospodářské výsledky rostou.

Zjednodušeně budeme předpokládat, že toto jsou hlavní skutečnosti, které budou ovlivňovat dění na akciových trzích. Odhlédneme tedy například od amerických prezidentských voleb, které se budou konat za čtrnáct dnů 5. listopadu a podle nás by neměly mít podstatnější vliv. A pokud je Fed zaceněn, budou to právě kvartální výsledky jednotlivých společností, které určí nejbližší směr akciových trhů. A ty jsou prostě lepší.

S&P 500 je sice na rekordech, ale to neznamená, že nemůže dále růst. A rostoucí americký index by měl být podporou i pro ten evropský.