Musíme Rusům a Číňanům zabránit, aby v našem informačním prostoru lhali. Na to je možné použít zákony, říká v rozhovoru pro HN James Appathurai, úřadující náměstek generálního tajemníka NATO pro oblasti hybridní války, kybernetické obrany a inovací.

Aliance by podle něj měla aktivněji vracet Rusku údery v informačním prostoru, protože Rusko proti Evropě vede neustálou hybridní válku, kterou nyní stupňuje sabotážemi. „Rusové mají nyní větší chuť riskovat. Musíme být vůči nim aktivnější v informační válce. Právě teď Putin mění na dlouhá léta dopředu názor Rusů na to, jak vidět Západ,“ vysvětluje Appathurai, jak se z Ruska stává hrozba pro Západ na celé generace do budoucna. Appathurai se v Praze zúčastnil dvoudenní konference NATO a jeho spojenců o hybridních hrozbách.

Jakou nejvtipnější lež jste kdy slyšel o NATO z ruské nebo čínské dezinformační sféry?

Nevím, jestli říkají mnoho vtipných, ale nejkonzistentnější lež je, že NATO je rusofobní nebo že NATO chce rozložit, omezit, nějakým způsobem podkopat územní nebo politickou integritu Ruska. Říkají to už léta. Je to naprostý nesmysl a je velmi nešťastné, že s tím stále přicházejí.

Z čínských zdrojů je to stejné?

To, co Čína dělá, je zesilování, opakování ruských zpráv, včetně těch o NATO. A tohle byl opravdu zásadní posun. Čína mohla léta legitimně říkat, my vás neobtěžujeme, tak proč vy obtěžujete nás? A my jsme řekli, my vás neobtěžujeme. Ale teď se samozřejmě Čína hluboce angažuje v destabilizaci Evropy, především tím, že vyzbrojuje nebo pomáhá Rusům bojovat. Ale prvním náznakem jejich spolupráce bylo, když začali zesilovat ruské zprávy o NATO. Tím jsme zjistili, že se něco změnilo. A to byl začátek jejich neomezeného strategického partnerství.

