Výkon tuzemských solárů má podle vládních plánů do konce desetiletí dosáhnout 10 gigawattů, tedy trojnásobku oproti současnému stavu. Po krátkém střešním solárním boomu během energetické krize se však rozvoj fotovoltaik opět zastavil. Při současných cenách elektřiny se stavět fotovoltaiku nevyplatí, a jak uvádí v rozhovoru pro HN šéf korporátního financování ČSOB Petr Manda, moc žádostí o financování výstavby fotovoltaik aktuálně banka nezaznamenává.

Do toho přišel plán ministerstva financí skrze individuální kontroly starých zdrojů omezit i podpory, na něž mají vlastníci ze zákona nárok a které už předchozí vlády opakovaně zkrouhly. „Pokud by se podpora skutečně výrazně omezila, mohlo by to mít zásadní dopad na schopnost některých investorů splácet úvěry,“ říká Manda. Aktuální krok ministerstva tak v sekundárním sledu může tvrdě dopadnout i na bankovní sektor. Podle zástupců solárního sektoru vyvolá další neochotu investovat v Česku a ještě více ohrozí už tak těžko splnitelné státní cíle.

Co se dočtete dál Proč je pro investora jednoduší, když elektřinu z fotovoltaiky zcela spotřebuje.

Proč je podle Petra Mandy nutné zavést provozní dotace pro solární zdroje.

Jak hodnotí záměry na omezení dotací pro staré fotovoltaiky.

Bude ČSOB někdy financovat stavbu jaderného reaktoru.