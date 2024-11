Tuzemská solární branže přepnula do ofenzivního módu. Důvodem jsou návrhy ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) a ministra průmyslu Lukáše Vlčka (STAN) na omezení provozních dotací fotovoltaickým elektrárnám z let 2009 a 2010. Ten vyvolává nervozitu nejen mezi solárníky, ale v celé energetice. V zákulisí panuje obava, že zásah do zákonem zaručených podmínek by mohl být inspirací pro to, aby vláda v budoucnu překotně měnila pravidla i jiným sektorům.

Solárníci proto před čtvrtečním projednáním na klíčovém hospodářském výboru sněmovny aspoň částečně vyčíslili, jaký dopad budou změny mít, což předkládající resorty neudělaly. Ty poslaly návrhy do legislativního procesu formou poslaneckých přílepků, a neprošly tak standardním připomínkováním. Ačkoliv se už v návrhu státního rozpočtu pro příští rok počítá s úsporou ve výši zhruba 23 miliard, ministerstva netuší, zda opatření tolik ve skutečnosti přinesou.

