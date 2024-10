Náš kolega a skvělý parťák Daniel Anýž dostal od prezidenta vyznamenání in memoriam. Všichni bychom to vyznamenání – medaili Za zásluhy o stát 1. stupně v oblasti kultury – vyměnili za to, aby tu s námi Dan stále byl a vysvětloval nám, proč je dnes Amerika tak rozdělená, tipoval, jak dopadnou za týden volby, a bavil nás svými ironickými poznámkami o čemkoli, především o milované cyklistice.

S odstupem a jistým odosobněním můžeme nicméně prezidentovo ocenění chápat jako gesto ocenění směrem k novinářům, jejichž práce je i v demokratických zemích čím dál těžší. Ještě úžeji si ho můžeme vyložit jako pokynutí těm z nás, kteří píší o zahraničí a snaží se do zatuchlé české kotliny vnést pochopení toho, co se děje v okolním světě.

Zbývá vám ještě 60 % článku

Co se dočtete dál - Jaký je odkaz Daniela Anýže

- Proč Česko potřebuje vědět, co se děje ve světě

- Jak těžkou zkouškou procházejí USA