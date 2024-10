Společnosti obchodující se zahraničím by se měly víc soustředit na rostoucí ekonomiky. Orientace pouze na Německo nebo země EU bude generovat jen opatrný růst, přitom existuje mnoho možností. Domácí ekonomika v letošním druhém čtvrtletí meziročně vzrostla jen o 0,6 procenta, což je de facto stagnace, která v růstově orientované společnosti znamená pokles. S velmi nízkým růstem bez zjevných známek zlepšení se přitom potýkáme už dlouho. Eurozóna roste stejně pomalu, a Německo dokonce stagnovalo úplně.

V rámci top deseti zemí, kam jsme za poslední rok nejvíce vyvezli nebo dovezli, jsou jen dvě, které ve druhém čtvrtletí rostly rychleji než tříprocentním tempem. To není dobrá vizitka, přitom pro hledání nových obchodních partnerů není třeba chodit daleko. USA přidaly tři procenta, Španělsko 3,1, Polsko 3,2, Norsko 4,2, a Irsko dokonce 5,6 procenta. Pokud půjdeme za hranice Evropy, pak najdeme Brazílii s 3,3procentním tempem růstu, Uruguay vzrostla o 3,8 procenta, Indie o 6,7 a Vietnam o sedm procent. Tyto hodnoty se nedají s Německem nebo Českem vůbec srovnávat, přitom se zdaleka nejedná jen o obchodně vzdálené či neznámé země.

Do Indie jsme vyvezli za posledních 12 měsíců zboží v hodnotě přes 25,5 miliardy korun, na druhou stranu do Vietnamu jen za 3,5 miliardy a do Uruguaye jen za necelých 320 milionů korun. Jejich tempo růstu je přitom přinejmenším velmi zajímavé. Vstup na nový trh není nikdy jednoduchý ani levný, ale o to více je potřeba. Přirozenou cestou jsou veletrhy, spolupráce s lokálními obchodními agenty či distributory, online B2B platformy či spolupráce s agenturami specializovanými na obchodní rozvoj, jako je státní CzechTrade.

Zde by měl pomoci stát. Malé a střední podniky jsou páteří naší ekonomiky a nemohou si najmout externí síť obchodních zástupců. Výsledek důsledné a trvalé podpory expanze domácích firem na zahraniční trhy bude diverzifikace zahraničního obchodu, snížení závislosti na automobilovém průmyslu a také soustředění se na země s vyšším růstovým potenciálem.