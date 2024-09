Německo je prý „nemocným mužem Evropy“. Genderová asymetrie tohoto přirovnání není jeho největším nedostatkem. Tím je spíš podsouvání představy, že na německou ekonomiku udeřil zvenčí nějaký zlý virus. Tak to ale není. Každá ekonomická supernova jednou pohasne, každý ekonomický model se dřív či později vyčerpá a právě to se nyní děje Německu. Půldruhé dekády (do roku 2017) překonávala jeho výkonnost eurozónu jako celek, od té doby mu ale motor táhne hůř.

Důsledky stagnace Německa pro Česko jsou zřejmé. Poptávka z Německa se podílí na tuzemském HDP osmi až devíti procenty a z celkového objemu tuzemského vývozu je Německo cílovou zemí pro 30 procent. Žádná jiná země není na největší evropské ekonomice závislejší. Osudem české ekonomiky v roce 2025 přesto nemusí být stagnace, jaká se předpovídá pro Německo. Konsenzuální výhled na český HDP činí citelně lepších 2,6 procenta, a to z dobrých důvodů.

Předně, více než 90 procent poptávky v české ekonomice je generováno odjinud než z Německa, přičemž 53 procent z ní tvoří tuzemské subjekty. Podíl Německa na vývozu Česka navíc klesá. Za posledních pět let se snížil asi o 1,5 procentního bodu, což představuje ročně v dnešních cenách téměř 70 miliard korun exportu zboží, který byl přesměrován na jiné trhy – Polsko, Británii, Itálii či USA.

Za druhé, Česko má proti Německu větší potenciál ke zvýšení soukromé spotřeby. Zdejší inflační vlna přišla o něco dřív a kulminovala výš, takže její opadnutí můžeme relativně víc pocítit. Vývoj mezd by měl v příštím roce zvýšení soukromé spotřeby podpořit, stejně jako razantnější snižování úrokových sazeb v korunách, které je v běhu už od konce roku 2023.

Kde je tedy problém? Ten vypluje na povrch, když si uvědomíme, že českou ekonomiku poženou kupředu v roce 2025 převážně krátkodobé, cyklické impulzy. Kde najdeme zdroje růstu pro další roky, je nejisté. Dlouhodobě se zdá být jedinou šancí držet se Německa a pružně reagovat na probíhající změny jeho ekonomického modelu. Třicátá léta mohou přivést největší evropskou ekonomiku opět na výsluní.