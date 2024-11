Někdy se význam slov pozvolna vytratí. Domníváme se, že jim rozumíme, ve skutečnosti se jimi nezabýváme, protože se nás netýkají, nemáme s nimi bezprostřední zkušenost. Například termín nezaměstnanost. Myslím, že většina z nás žijících v Česku vnímá význam tohoto slova jinak než třeba lidé ve Španělsku nebo Řecku. Několik posledních generací u nás a v těchto zemích má výrazně odlišnou zkušenost s nezaměstnaností.

Posledních šest let jsme dokonce řešili opačný problém, nedostatek pracovních sil. Od začátku roku 2018 převyšoval počet volných pracovních míst, tj. poptávka po práci ze strany firem, počet dostupných uchazečů o zaměstnání, tj. nabídku práce. Právě nedostatek lidí byl nejčastěji zmiňovaný problém limitující výrobní kapacity firem.

Do značné míry k tomu přispěl demografický vývoj. V předchozím desetiletí odešla do penze velká část silných poválečných ročníků a populace lidí v produktivním věku se snížila téměř o 600 tisíc osob. Pokles zmírnila až imigrační vlna související s válkou na Ukrajině. Chybějící pracovní síly donutily ekonomiku výrazně využít existující rezervy. Zvýšila se míra ekonomické aktivity a zaměstnanosti, naopak míra nezaměstnanosti klesla na rekordně nízké hodnoty. Ani to nestačilo.

Jedním z výsledků byl tlak na růst mezd, který převyšoval přírůstky produktivity a jednotkové mzdové náklady stoupaly. Při pohledu na graf vývoje kurzu koruny vůči euru se zdá, že česká měna od skončení kurzového závazku nenabrala jasný směr. Reálný efektivní kurz spočítaný pomocí jednotkových mzdových nákladů ovšem ukazuje, že se kurz vrátil k dráze postupného posilování, dráze zhruba stejné jako v letech 1995–2012. Nominální konvergence jen neprobíhala přes nominální kurz, ale přes ceny a mzdy.

Nic netrvá věčnost. Situace na trhu práce se mění. Česká ekonomika v posledních dvou letech přešlapuje na místě a na trhu práce se to nejprve neprojevilo zvýšením míry nezaměstnanosti, ale poklesem volných míst. V letošním roce se již relace mezi volnými místy a dosažitelnými uchazeči otočila. A termínu nezaměstnanost se bohužel začíná vracet jeho význam.