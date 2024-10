Ukrajinci, kteří do Česka uprchli před válkou a našli si zde zaměstnání, mají šanci, že ohledně své budoucnosti získají podstatně větší jistotu, než mají dnes. Už od ledna příštího roku by v tuzemsku mohli požádat o takzvaný zvláštní dlouhodobý pobyt, který by platil na pět let.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Jaké jsou výhody dlouhodobého pobytu.

Kdo bude mít na dlouhodobý pobyt nárok.

Jsou firmy na novinku připraveny?

Proč nabídka dlouhodobějších víz nepřišla dříve.

V čem je Česko spolu s Řeckem v postoji k Ukrajincům unikátní.