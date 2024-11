Český kandidát na eurokomisaře Jozef Síkela podle zjištění ČTK při středečním slyšení v Evropském parlamentu uspěl a Výbor pro rozvoj (DEVE) jeho kandidaturu podpořil. Členové výboru se setkali krátce po tříhodinovém „grilování“ a hodnotili, jak kandidát odpovídal na jejich otázky. Síkelu podle všeho podpořila dvoutřetinová většina. Veřejně svůj postoj členové výboru nesdělili a konečné výsledky budou oznámeny až po skončení a vyhodnocení slyšení všech 26 eurokomisařů.

Členové EP se českého kandidáta ptali zejména na to, jak chce vylepšit rozvojovou spolupráci a zajistit, že veškeré finance budou rozděleny efektivně a neskončí v nesprávných rukou. Několik dotazů se týkalo rovněž toho, jak bude jeho portfolio zasahovat do oblasti migrace a jak by mohla spolupráce s třetími zeměmi zabránit nelegálnímu přílivu migrantů.

Jednotlivá slyšení se konají vždy dvě najednou, od pondělí až do čtvrtečního odpoledne. V pátek 8. listopadu a v pondělí 11. listopadu žádná nebudou a v úterý 12. listopadu se budou na závěr konat slyšení šesti výkonných místopředsedů: ráno jsou na programu Ital Raffaelle Fitto a Estonka Kaja Kallasová, odpoledne Rumunka Roxana Minzatuová a Francouz Stéphane Sejourné, večer pak Finka Henna Virkkunenová a Španělka Teresa Riberaová.

Na základě doporučení výborů provede závěrečné hodnocení takzvaná Konference předsedů, která se skládá z šéfky EP Roberty Metsolaové a předsedů jednotlivých politických frakcí. Konference předsedů EP by měla prohlásit všechna slyšení za uzavřená, očekává se, že se tak stane 21. listopadu. Následně bude Evropský parlament hlasovat o sboru komisařů jako celku, nejspíš na plenárním zasedání, které se koná od pondělí 25. listopadu. Pokud všichni kandidáti při slyšení uspějí, mohla by nová EK po schválení europarlamentem začít fungovat už 1. prosince.