Po odchodu Jozefa Síkely do Bruselu předložil jeho nástupce na ministerstvu průmyslu a obchodu Lukáš Vlček novou vládní hospodářskou strategii, která byla nedávno schválena i vládou. Tato zpráva docela rozvířila debatu v mediích a mezi různými experty, kteří přišli s řadou připomínek. Zpráva byla zkritizována snad každou institucí, která má co do činění s debatou o hospodářské politice. Trefně byla zkritizovaná Hospodářskou komorou, Svazem obchodu a cestovního ruchu, Asociací malých a středních podniků, Svazem průmyslu a dopravy. Samozřejmě byla i terčem kritiky opozice a své k tomu měl co říct i Institut Václava Klause.

Nedokážu posoudit dialog mezi ministry a odborníky z NERV, ale mám dojem, že se vláda spíše schovává za tuto poradní skupinu ekonomů, než aby svoji strategii sama obhajovala.

