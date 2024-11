Povinný příspěvek firem na důchodové připojištění lidí v rizikových profesích chce koalice podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU‑ČSL) prosadit do června příštího roku s účinností od ledna 2026. Ministr to uvedl v neděli v pořadu České televize Otázky Václava Moravce s tím, že to pokládá za proveditelný scénář.

„Nemyslím, že by toto řešení bylo odmítáno,“ řekl Jurečka k návrhu, který má do konce roku připravit ministerstvo financí a podle kterého by měli zaměstnavatelé platit lidem v rizikových provozech zhruba čtyři procenta jejich hrubé mzdy na individuální účty penzijního připojištění. Podle ministra byla taková úprava předmětem jednání už dříve.

Jeho stínový protějšek, poslanec ANO Aleš Juchelka namítl, že zatím nejsou známy ani parametry návrhu a vzhledem ke schvalovacím lhůtám se jej do poloviny příštího roku přijmout nepodaří. „To se nemůže ani stihnout, my kolem toho budeme chtít debatu,“ uvedl zástupce ANO. Místopředsedkyně sněmovního výboru pro sociální politiku Lucie Šafránková z SPD v ČT namítla, že dobrovolné penzijní připojištění by se pro zaměstnance v náročných profesích stalo povinným, neboť by si museli zřídit účty penzijního připojištění.

Vládní koalice minulý týden ve sněmovně přes nesouhlas opozice prosadila důchodovou reformu, podle které poroste věk pro odchod do penze o měsíc ročně a zvýší se hranice pro odchod do penze na 67 let. Předlohu nyní dostanou k posouzení senátoři. S reformou nesouhlasili poslanci opozičních hnutí ANO a SPD. Jejich zástupci slíbili, že pokud se dostanou k moci, velkou část změn v důchodech zruší. Návrh o povinném příspěvku zaměstnavatelů je reakcí na to, že sněmovna na návrh koalice omezila na přibližně desetinu původně navrhovaný okruh pracovníků v náročných profesích s nárokem na dřívější odchod do penze bez jejího krácení. Prosazené omezení těchto předčasných důchodů chce vládní tábor řešit povinným přispíváním zaměstnavatelů na připojištění některým pracovníkům v rizikových provozech.

Jurečka věří, že Senát kvůli omezení okruhu pracovníků v náročných profesích s nárokem na dřívější odchod do penze nevrátí sněmovně reformu důchodů. Bude to podle něj úkol předsedů koaličních stran a senátorských klubů, aby přesvědčili o potřebě podpory i senátory z vládních stran, kteří k reformě mají výhrady. Podle zástupců opozice by ale senátoři měli mít natolik soudnosti, že reformu sněmovně vrátí bez omezování lidí v náročných profesích.

Prezident Petr Pavel předpokládá, že pokud Senát normu schválí, podepíše ji. „Počkám si, až dostanu tu finální verzi, protože tam bylo mnoho pozměňovacích návrhů,“ řekl v sobotu České televizi.