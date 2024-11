Místem, kde se můžete naplno věnovat lyžování, cyklistice, pěší turistice, běhu nebo odpočinku, je polská část Beskyd, která je v těsném dosahu hranic Moravskoslezského kraje. Nachází se v okrese Bílsko‑Bělá, kde se pro zajímavost zrodili třeba i Bolek a Lolek, oblíbené animované postavy. Turisticky velmi atraktivní je tu třeba městečko Szczyrk, v jehož blízkosti leží i nevyšší hora Slezských Beskyd Skrzyczne, kolem níž se rozkládá populární lyžařský areál Szczyrk Mountain Resort včetně skokanského můstku.

Sjezdovky mají celkovou délku 23 kilometrů a kombinují několik typů lanovek i sjezdových tratí s rozličnou obtížností. Samotné městečko pak nabízí typickou malebnou atmosféru s řadou stylových dřevěných krčem a restaurací, spoustou stánků, ale i obchodů a supermarketů. Kombinují se tu tradiční řemesla, kultura i současné trendy. Návštěvníci mohou ve Szczyrku nakoupit i řadu lokálních produktů, jejichž kvalita se opírá o zkušenosti a know‑how celých generací.

Míst, kde se tu můžete ubytovat, je celá řada. Výjimečnou atmosféru si ale užijete třeba v hotelovém komplexu Mercure Szczyrk Resort, za jehož přestavbou a rozšířením stojí dva investoři – bratři, jež měl dle posledního přání jejich tatínka tento projekt sblížit.

Resort, který má 447 pokojů, ale myslí na každého z hostů. Foto: Mercure Szczyrk Resort

Trend výstavby velkých hotelových komplexů v této lokalitě potvrzuje i Pavel Trojan, ředitel Polské turistické organizace. „Právě v této části Polska se nachází významná část nejmodernějších hotelů. Výstavba infrastruktury 21. století ovšem přináší někdy i určitou diskusi na téma, zda hotel není velký či malý až příliš.“ Tuto otázku může vyvolat i Mercure Szczyrk, který svou prostorností ohromí.

Evropský hotelový gigant

Tisíc lidí, tisíc chutí, říká se. A právě takové ambice má uspokojit nově otevřený Mercure Szczyrk Resort, do něhož se vejde na tisíc hostů. Netvoří je jen lidé z byznysu, ale také milovníci outdoorových aktivit či rodiny s dětmi. Hotel se nachází v nadmořské výšce 660 metrů a je dlouhý 330 metrů.

V designové restauraci Flame chystají pokrmy před zraky hostů ti nejlepší v oboru. Foto: Mercure Szczyrk Resort

Čtyřhvězdičkové zařízení má řadu dalších specifik – jednak je oficiálně nejdelším evropským hotelem, který prohnutím do oblouku i celkovým konceptem připomíná orlí hnízdo a zapadá tak i do místní zvlněné krajiny. Zároveň z něj máte jedinečný výhled na nejvyšší horu Slezských Beskyd Skrzyczne, o který není ochuzený žádný z hostů. Hotel vás bude fascinovat nejen svojí polohou, ale i moderním a zajímavým designem, který zároveň myslí na lokální charakter a tradici. Tisíc chutí tu nakonec skutečně můžete okusit. Samozřejmě s lehkou dávkou nadsázky.

Zážitková gastronomie

Začíná to už ráno, kdy po probuzení dorazíte do snídaňové restaurace Seasons. Najdete tu vše, na co si jen můžete pomyslet. A nejspíš ještě trochu více. Velké množství zeleniny, salátů, teplých snídaňových pokrmů, live cooking neboli kuchaře, kteří vám připraví třeba omeletu na přání, dezerty v několika řadách včetně čerstvého ovoce, vynikající pečivo, salámy, sýry, ale i třeba polský žurek – typickou polévku, kterou Češi milují.

Luna bar kombinuje koktejlovou nabídku, komfortní prostředí i výhledy, které se neomrzí. Foto: Mercure Szczyrk Resort

Dietní plány předem vzdejte, protože odolat téměř královské bufetové snídani, která je plynule doplňovaná, aby o ni nikdo nebyl ochuzený, ani když se probudí o něco později, zkrátka nejde. Výčitky ale mít nemusíte. Chodby hotelu jsou totiž tak dlouhé, že pouhou cestou na snídani a zpět budete mít velmi rychle splněnou téměř pětinu doporučených kroků za den.

Jedinečným zážitkem může být i menu v designové restauraci Flame, které sestavují nejlepší šéfkuchaři. Umně a chutně kombinují moderní trendy s lokálními surovinami. Přípravu pokrmů, z nichž některé se chystají na otevřeném ohni, můžete sledovat na vlastní oči, některé chody vám doladí i přímo u stolu. Samozřejmostí je párování pokrmů s vybranými víny, která rozhodně stojí za ochutnání.

Návykové bary a zábava pro každého

Po dobrém jídle je ideální chvíle přesunout se na kávu či koktejl do jednoho z barů. Na komfortních sedačkách a sofa tu můžete prosklenou stěnou pozorovat nekonečné lesy a horské scenerie. V takzvaném WoW baru máte možnost vyjít i na přiléhající terasu a nadýchat se čerstvého vzduchu. Terasou disponuje rovněž Luna Bar. Ta je ideálním místem pro pozorování hvězd, zároveň si tu můžete vychutnat večerní drink při poslechu příjemné hudby.

Hotel má k dispozici i dva konferenční sály, které se hodí třeba i pro firemní party, jejich kapacita je až 1200 lidí. Případně se dají prostorově uspořádat i pro menší skupiny.

Resort, který má 447 pokojů, ale myslí na každého z hostů. Na rodiny, které tu najdou dětské zóny, stejně jako bazénový a saunový komplex, v němž od podzimu najdou vyžití nejen rodiče s dětmi, ale i ti, kteří si nepřejí být cizími či vlastními ratolestmi rušení.

Ten, kdo touží po uvolnění či nadstandardní péči, si může pro změnu rezervovat některou z procedur ve spa zóně. Hotel ale myslí i na milovníky zvířat. Některé z pokojů jsou pet friendly, v plánu je i rozšíření služeb pro zvířecí miláčky.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Dovolená v zimě.