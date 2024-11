FRANCIE

ULTIMA COURCHEVEL BELVÉDERE: PŘEPYCH PŘÍMO U SJEZDOVKY

Nadmořská výška: 1747 m n. m.

Courchevel je známým francouzským alpským střediskem a spolu se švýcarským Svatým Mořicem největší klasikou, co se přepychu v Alpách týče. Najdete tu luxusní butiky tipu Dior a Louis Vuitton, michelinské restaurace a vyhlášené après ski bary. Tahle zábava není pro každého, ale jestli vás baví život ve velkém stylu, je toto středisko přesně pro vás.

„Courchevel obecně nabízí celou řadu skvělých pětihvězdičkových hotelů. Naši klienti mají v posledních letech v oblibě hotel Ultima, který nenabízí klasické pokoje a suity, ale privátní chalety. Je to proto perfektní volba pro rodinnou dovolenou na lyžích nebo pro skupinku kamarádů. Na výběr jsou čtyř‑ a pětiložnicové chalety, které se nacházejí přímo na sjezdovce. Lázně, které mají v nabídce saunu, hammam (lázně tureckého či marockého stylu – pozn. red.), bazén, posilovnu nebo místnosti pro masáže jsou sdílené mezi všemi chalety,“ říká Štěpán Borovec, operations director cestovní kanceláře EliteVoyage, která plánuje cesty na míru nejbohatším Čechům.

„Snídani pak kuchaři dodělávají a servírují přímo v chaletu, stejně lze zařídit i večeři. Tomu, kdo rád stoluje venku, je 24 hodin denně k dispozici consierge, který se postará o rezervace a doporučení restaurací a barů v Courchevelu. Pokud chcete být co nejblíž samotné sjezdovce, zvolte kategorii Prestige. Tyto čtyři chalety jsou hned vedle sjezdovky Belvédère,“ radí Borovec. Ultima Courchevel Belvédère otevírá pro zimní sezonu 13. prosince.

Doprava na místo:

Courchevel je velmi známý pro své letiště, které patří k těm nejnebezpečnějším na světě, a to hlavně proto, že jde o krátkou (537 metrů) přistávací dráhu ve skoro 20stupňovém svahu bez možnosti opakovat přistání. Létají sem vrtulová letadla jako Pilatus PC‑12 a na Courchevel je vyžadována speciální pilotní licence. Letiště je kvůli své poloze velmi náchylné na počasí. „Naprostá většina návštěvníků proto létá tryskovými letadly do Chambéry, odkud se pak do Courchevelu dostanou přibližně za 80 minut jízdy autem nebo v případě dobrého počasí za pár minut helikoptérou,“ uvádí Borovec.

Schlosshotel Fiss je ideální volbou pro rodiče s dětmi. Součástí je i luxusní spa. Foto: EliteVoyage

ŠVÝCARSKO

CHEDI ANDERMATT: LYŽOVÁNÍ BEZ OMEZENÍ

Nadmořská výška 1447 m n. m.

Andermatt je oproti Courchevelu malé a klidné středisko, které se nachází ve švýcarských Alpách. Díky příznivým sněhovým podmínkám je tak dobrou volbou i pro lyžařskou dovolenou na začátku či ke konci zimní sezony. „Na výběr jsou tu klasické pokoje i suity. Hotel je vhodný jak pro páry, tak i pro rodiny s dětmi. Pro početnější rodiny doporučujeme vybrat Furka Suite, který na dvou patrech nabízí tři ložnice a vlastní spa. Pro gurmány je přímo v hotelu japonská restaurace pyšnící se michelinskou hvězdou. Celý hotel je vlastně jakousi fúzí Asie a Alp. V interiéru se můžete zabořit do velkých kožených křesel, naslouchat praskání dřeva v krbu a obdivovat balijská umělecká díla či japonské lucerny,“ popisuje Štěpán Borovec.

Hotelové spa zabírá 2400 metrů čtverečních a vévodí mu pětatřicetimetrový vnitřní bazén. Dále je tu venkovní bazén, různé typy saun nebo parní lázně. Do spa mohou děti a není tu vyhrazená část pro dospělé. Přístup sem mají i externí hosté. Hotel není přímo na sjezdovce, ale v městečku, přesto má ke sjezdovkám snadný přístup. Tuto oázu klidu můžete navštívit po celý rok.

Doprava na místo:

Cestu do Andermattu je možné zvládnout z Česka i autem, jen vás čeká asi devět hodin jízdy. Rychlejší variantou je let do Curychu a poté asi hodinu a půl dlouhý dojezd autem. Nejrychlejší volba bude privátní tryskáč, u kterého experti z EliteVoyage doporučují využít letiště Buochs, jež leží pouze 45 minut vozem od Andermattu.

RAKOUSKO

SCHLOSSHOTEL FISS: ZÁBAVA PRO CELOU RODINU

Nadmořská výška 1456 m n. m.

Klasické rakouské dovolenkové místo nejbohatších Čechů, kteří sem zejména se svými rodinami jezdí i vícekrát do roka. Schlosshotel Fiss nabízí vše, co si většina lidí slibuje od pohodové lyžařské dovolené s dětmi. Komfortní přístup na více než 250 kilometrů sjezdovek v rámci areálu Serfaus‑Fiss‑Ladis, lyžařskou školičku a skvělou alpskou kuchyni. Na ploše 5000 metrů je vám k dispozici luxusní spa. Patří mezi největší v celých Alpách a má speciálně vyhrazenou část pro rodiny.

„Celková nálada hotelu nahrává primárně rodinám. Ty také ocení výběr rodinných suit, které poskytnou prostor a zázemí pro všechny členy. Zajímavou variantou je privátní chalet. Nachází se na dvou patrech a na 250 metrech nabízí tři ložnice a zázemí pro šest lidí. Je prakticky přes ulici od hlavní hotelové budovy,“ říká Borovec. Zimní sezona tu začíná 6. prosince a končí 6. dubna.

Doprava na místo:

Z Prahy trvá cesta autem kolem sedmi hodin. Lze také letět privátním letadlem do Innsbrucku a poté přibližně za hodinu a čtvrt dojet do hotelu autem.

FRANCIE

FOUR SEASONS MEGEVE: ODPOČINEK S PRVOTŘÍDNÍ GASTRONOMIÍ

Nadmořská výška 1113 m n. m.

Alpy jsou plné nezávislých rodinných hotelů, nicméně nabízí i několik velkých řetězců, jako je Four Seasons v Megève pod Mont Blancem. Hlavní výhodou tohoto hotelu je jeho bohaté zázemí, disponuje třemi restauracemi, včetně japonské Kaito. Je tu skvěle vybavený vinný sklep, dětský a teen klub a hezké spa, které však není tak velké. Má „pouze“ 900 metrů čtverečních. Bonusem je také poloha přímo na sjezdovce. Nevýhodou zase sněhová nestabilita Megève, které leží zhruba mezi 1100 a 2350 metry nad mořem, což není moc. V posledních letech nebývá v této lokalitě kvůli klimatickým změnám dost přírodního sněhu. Je to jedno z míst, kde má smysl udělat si rezervaci na poslední chvíli podle počasí. Počítejte ale s tím, že pak hrozí omezenější výběr kategorií pokojů. Hotel na zimní sezonu otevírá 18. prosince.

Doprava na místo:

Do Megève se nejlépe dostanete letadlem do Ženevy a poté asi hodinu autem, případně dvacetiminutovým přeletem helikoptérou ze ženevského letiště.

