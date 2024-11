Cena elektřiny se předminulou středu v podvečer na denním trhu blížila k hodnotám, jakých naposledy dosahovala během energetické krize v létě před dvěma lety. Listopadová mlha v kombinaci s bezvětřím utlumila výkon jinak robustní německé solárně-větrné flotily na naprosté minimum. Země, která předloni odstavila své poslední jaderné zdroje, tak spustila veškeré fosilní zálohy a zároveň vysála elektřinu z okolních zemí.

V pohotovosti byl proto touto dobou i Jan Müller z Jindřichohradecka, majitel 20kilowattové střešní fotovoltaiky a především stejně výkonné baterie. „Za hodinu jsem vydělal asi dvě stovky. Kdyby to bylo každý den, tak by se mi to líbilo,“ říká Müller, klient firmy Delta Green. Společnost v příhodnou dobu před podzimním „Dunkelflaute“, jak Němci říkají listopadovému energetickému bezčasí, spustila systém, který umožňuje z podobných situací profitovat i domácnostem. Ty s fotovoltaikou a baterií mohou chybějící a drahou elektřinu ve vhodnou dobu do sítě dodat.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Proč ceny elektřiny překotně rostou a zase padají.

Jak z toho mohou profitovat majitelé fotovoltaik.

Jak se to projeví na účtech běžných odběratelů.

Proč vláda nechce ke „spotům“ pustit běžné odběratele elektřiny.