Německo varovalo státem provozované terminály na dovoz plynu, aby odmítly jakýkoli ruský náklad zkapalněného zemního plynu (LNG). Informuje o tom web deníku Financial Times (FT). Německé ministerstvo hospodářství vydalo podle listu nařízení poté, co dostalo informaci o takové plánované dodávce od společnosti Deutsche Energy Terminal. Zpráva přichází v době, kdy Evropská unie zvažuje, že nahradí ruský LNG zvýšením dovozu ze Spojených států.

Firma informovala Berlín, že její dovozní zařízení v Brunsbütellu má náklad LNG z Ruska přijmout v neděli. Ministerstvo v dopise ze 6. listopadu, do kterého nahlédl FT, zdůvodnilo nařízení „nepřijímat žádné dodávky ruského zkapalněného zemního plynu“ ochranou „převažujících veřejných zájmů“. Provozovatele vyzvalo, aby až do odvolání dodávky LNG z Ruska odmítal.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová minulý týden vyslovila myšlenku nahradit ruský LNG větším dovozem z USA. Podle listu by se tak dovoz LNG do Evropské unie mohl stát trumfem ve vyjednávání EU s novou administrativou nastupujícího amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Německo bylo největším evropským dovozcem ruského plynu před plnou ruskou invazí na Ukrajinu v roce 2022. Když ruský prezident Vladimir Putin přerušil dodávky plynu potrubím do Německa a do dalších evropských zemí, začala vláda kancléře Olafa Scholze shánět alternativní dodávky a stavět terminály LNG pro příjem zásilek plynu po moři. Německé ministerstvo ve svém dopise uvedlo, že pokud by umožnilo převoz tohoto nákladu, popřelo by smysl, proč byl terminál zřízen – tím je učinit Německo a EU jako celek nezávislými na ruském plynu.