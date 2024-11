Během covidu jeho jméno zmiňovala média kvůli dodávkám zdravotnického materiálu Fakultní nemocnici Olomouc a Nemocnici Vyškov. Podnikatel Leo Král starší tehdy dvěma spřízněným firmám, z nichž jednu vlastnil jeho syn, domlouval dodávky respirátorů či stříkaček, které se staly terčem kritiky kvůli své neprůhlednosti. Pozornost na sebe obchody za celkem nižší desítky milionů korun strhly i kvůli angažmá dalšího olomouckého podnikatele Davida Fojtka, který tehdy provozoval tamní erotický klub Žlutá vila. Ten pro část materiálu sloužil jako sklad.

Během posledních let působil Král ve statutárních orgánech v řadě firem. A zůstaly po něm dluhy ve výši 57 milionů korun, kvůli kterým letos požádal o zákonné oddlužení. Přiznal přitom ale jen symbolické příjmy. A pokud by mu soud za takových podmínek oddlužení schválil, splatil by za pět let, které insolvence podle zákona trvá, jen něco přes tisícinu dlužené sumy. Podle jeho věřitelů i některých nezávislých expertů by taková insolvence byla zneužitím pravidel.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Olomoucký podnikatel známý z covidové doby kvůli dodávkám do nemocnic žádá o oddlužení, ve kterém by zaplatil jen něco přes tisícinu dlužné částky 57 milionů. Tvrdí, že už je chudý.

Má šanci oddlužení prosadit?

A co na to věřitelé a experti?