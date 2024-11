Centrální banky v průběhu letošního roku významně upravily své měnové politiky. ČNB za posledních dvanáct měsíců snížila svoji klíčovou repo sazbu ze sedmi procent na současná čtyři procenta. ECB začala snižovat sazby v červnu a americký Fed se po 14 měsících také v září odhodlal k prvotnímu snížení své sazby, horní hranici pásma aktuálně drží na úrovni na 4,75 procenta. Tyto kroky vedly k tomu, že výnosové křivky ztratily podstatnou část své inverze, což bylo dlouho předpovídáno a očekáváno. Nyní se investorům opět nabízí možnost sbírat časovou prémii za nákup delších dluhopisů oproti krátkodobým úložkám.

Nástup Trumpovy administrativy 2.0 však má sílu promluvit do dalšího inflačního vývoje. Hospodářská politika se bude koncentrovat do zhruba čtyř oblastí, a to omezení regulace, snahy o snižování daní, omezení imigrace a také zavádění obchodních cel. Omezení regulace (pokud by se povedlo) by mohlo přinést větší růst produktivity, na druhé straně cla mají schopnost hodně uškodit, zcela jistě vybraným sektorům či ekonomikám. Toto téma musí zajímat i evropské automobilky, které i bez cel mají svých potíží až nad hlavu. Může to být i další vrstva problémů pro Německo, tedy zprostředkovaně i pro český průmysl.

Na uvedené dění již reagují dluhopisové výnosy. Od zářijového zasedání Fedu a prvního snížení sazby se desetiletý výnos zvedl zhruba o 60 bodů (jde tedy o jiný pohyb, než by bylo intuitivně očekáváno). Aktuálně se desetileté dolarové dluhopisy obchodují s výnosem okolo 4,35 procenta ročně. Dění na americké výnosové křivce často ovlivňuje i sentiment na dluhopisových trzích v jiných ekonomikách a investoři si kladou otázky, jestli výše usazená dolarová výnosová křivka vůbec dovolí cestu dolů i jiným dluhopisovým trhům. V každém případě jsou dlouhodobé výnosy českých i amerických dluhopisů okolo čtyř procent a výše spíše atraktivní investiční příležitostí. Velká inflační vlna je za námi, a byť inflace není úplně přilepena ke dvouprocentnímu cíli centrálních bank, a dost často vystřeluje spíše ke třem procentům, dluhopisy mohou při své relativní konzervativnosti nabídnout dokonce i reálné zhodnocování prostředků.