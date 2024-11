Uzavřít v době stávky a výrobních problémů amerického koncernu Boeing smlouvu na nákup desítek letadel může být svého druhu prozíravé, protože kupující by mohl dostat slevu. „Bohužel, jsme tu vázáni mlčenlivostí, mohu jen říct, že katalogová cena by byla kolem 4,9 miliardy dolarů (zhruba 125 miliard korun). Ale jaká bude doopravdy, to uvidíme, až je dostaneme,“ říká v rozhovoru pro HN Gediminas Žiemelis, nejbohatší Litevec a majitel firmy Avia Solutions Group (ASG). Ta minulý týden oznámila nákup 80 strojů Boeing 737 Max.

Podle agentury Reuters byla cena méně než poloviční, a to 2,17 miliardy dolarů. Vzhledem k tomu, že čtyřicet strojů má být dodáváno od roku 2030 a na dalších 40 je opce, však může být opravdu v budoucnu řeč o jiných penězích. ASG je největší firma svého druhu na světě, která poskytuje krátkodobý leasing letadel s posádkami, výcvik i pozemní servis.

Zbývá vám ještě 70 % článku

Co se dočtete dál Zda se letecká přeprava vrátila na předcovidovou úroveň.

Kde ASG chce nová letadla nasadit.

Jaké jsou plány firmy ve střední Evropě.