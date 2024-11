Na českém trhu cestovního ruchu, jemuž vévodí kanceláře Fischer, Exim Tours, Blue Style nebo Čedok, výrazně zesílí konkurence. Chystá zde expanzi německá nadnárodní skupina TUI, největší společnost zabývající se prodejem a zprostředkováním dovolených na světě. Marcin Dymnicki, generální ředitel TUI pro Polsko a Česko, v rozhovoru pro HN uvádí, že firma chce koncem příštího roku zdvojnásobit počet českých klientů na sto tisíc a zároveň zde mít otevřených deset fyzických poboček.

„V byznyse cestovních kanceláří je klíčová velikost. Chceme být velkým hráčem a do pěti let být v top trojce na trhu. Kdybychom takové ambice neměli, nedával by pro nás vstup na český trh smysl, nebudeme dělat niche byznys. Otázkou jen zůstává, za jak dlouho se nám to povede,“ říká polský manažer.

