Uplynulé zhruba dva roky znamenaly pro jihoevropské producenty olivového oleje pohromu. Spotřebitelům uštědřily cenový šok v podobě prudkého zdražení, v rámci unie asi o polovinu. Mírná zima, poté vysoké teploty během jarního květu a dlouhotrvající letní sucho způsobily v sklizňovém roce 2022/23 (sklizeň probíhá od září do února) v EU meziroční pokles výroby „zeleného zlata“ zhruba o dvě pětiny na necelých 1,4 milionu tun, o rok později to bylo přibližně půldruhého milionu tun. To je asi o třetinu méně, než činí desetiletý průměr.

Současná sklizňová sezona, jež v Evropě nedávno začala (sklizňový rok 2024/25), by měla být o poznání lepší, a spotřebitelé by se tak mohli během prvního pololetí příštího roku – až se bude zpracovávat nová produkce – dočkat zlevnění. Ale úplně jisté to není. Důvodem, proč tolik zdražil olivový olej, zejména ten nejkvalitnější, není jenom dramatický propad produkce, ale také vysoké úrokové sazby a inflace, jež zasáhla celý hodnotový řetězec (pěstitelé–zpracovatelé–obchodníci).

