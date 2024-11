Je jich jistě několik stovek a do Ruska je nalákali na dobře placenou práci i možnost získat občanství. Po příletu je ale násilím odvedli do armády a poslali do první linie bojovat proti ukrajinské armádě. Pocházejí z Jemenu a patří ke skupině Hútíů, kterou podporuje Írán. Píše to deník Financial Times (FT). Podobným způsobem lákal Kreml do své armády také Indy či Nepálce.

NEW: A Houthi-linked company in Yemen is trafficking hundreds of Yemenis to Russia, who are then forcibly inducted into the Russian army and sent to the front lines of Ukraine.



Further evidence of Houthi-Kremlin cooperation. pic.twitter.com/FHktSMiTRE — Kareem Rifai 🌐 (@KareemRifai) November 24, 2024

Nábor Jemenců začal v létě. Jedna ze smluv, které má FT k dispozici, je datována k 3. červenci. Listu se podařilo získat svědectví muže, který v reportáži vystupuje jako Nabíl. Podle něj spolu s ním dorazily do Moskvy ještě zhruba dvě stovky jeho krajanů. On sám tvrdí, že dostal smlouvu, kterou neuměl přečíst. Podle vágně formulované dohody měli pracovat v bezpečnostní oblasti a stavebnictví. On a další čtyři Arabové skončili ve válce na Ukrajině, kde kopali zákopy. Byli pod ukrajinskou palbou, neměli teplé oblečení ani možnost odpočívat, mizerné bylo prý i jídlo. Jeden z mužů se pokusil o sebevraždu a byl hospitalizován. Nabíl byl raněn a z fronty rovněž unikl skrze ošetřovnu.

Zbývá vám ještě 70 % článku

Co se dočtete dál V jakých dalších zemích Rusko verbuje muže do armády?