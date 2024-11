Záhadně se před šesti lety začaly v centru hlavního města a především v Praze 7 objevovat obří kočky. Jejich sprejem vytvořené kresby, často větší než dva metry, se objevily na desítkách ploch a většinou je doprovázel podpis AFDTX s rokem jejich vzniku. Poškození majitelé ploch, na kterých se kresby ocitly, se vzápětí obrátili na policii a ta začala pátrat po autorovi.

Před soudem nakonec stanul čtyřiačtyřicetiletý Filip Š. Soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 Dana Šindelářová jej ale nakonec pro nedostatek důkazů musela obžaloby zprostit. Napomohla tomu i jedna kuriózní věc: v Česku prakticky neexistují znalci na graffiti. A jediný, který by mohl připadat v úvahu, byl ve střetu zájmů. Sám v uvedeném případě figuruje jako poškozený.

Na Filipa Š., který podle svého profilu na profesní síti LinkedIn působí jako pořadatel hudebních akcí a dříve se živil třeba jako sociální pracovník, se policie zaměřila poté, co zjistila, že obrázky uvedených koček se objevují na dnes již neexistujícím instagramovém účtu @pech1312. A její experti následně došli k tomu, že se k danému účtu připojuje právě on. AFDTX prý v minulosti jako podpis i používal.

Když Filipa Š. loni v létě obvinili, objevili u něj i mobilní telefon nejen s přístupem na daný účet, ale i řadou uložených fotografií uvedených „děl“. Policie také získala několik záběrů průmyslových kamer, které pachatele zachytily při tvorbě. Žádná z nich sice detailně nezachytila obličej, ale policie byla přesto přesvědčena, že to byl on.

Případ v létě doputoval k Obvodnímu soudu pro Prahu 1. Žalobkyně před soudem vypočítala celkem 42 děl, poškození si pak vyčíslili škodu zhruba na 300 tisíc korun. Poslední kresba, kterou mu přičítá, byla vytvořena v listopadu 2022, většinu už poškození majitelé odstranili.

Nejčastěji mezi nimi figurovala Správa železnic, protože sprejer tvořil svá díla především v areálu nádraží Bubny a Holešovice. Svými kresbami „ozdobil“ ale i několik aut či budovy ve vlastnictví pražského dopravního podniku.

Soudkyně chtěla nechat autorství posoudit znalci, ale neuspěla – registrovaný soudní znalec na tuto problematiku chybí. „Znalec na toto odvětví v Česku není. Jediný vhodný subjekt je Akademie výtvarných umění, ale ta sama figuruje jako poškozená,“ konstatovala soudkyně Šindelářová. Jedna z kreseb, která je přičítána Filipu Š., se totiž počátkem roku 2019 objevila i na fasádě akademie, která sídlí v Holešovicích, a tak je ve střetu zájmů.

Filip Š. jak před policií, tak i před soudem odmítl vypovídat. Jeho právník Tomáš Kapoun poukazoval na to, že žádný přímý důkaz neexistuje. A snímky inkriminovaných koček v jeho mobilu nemusí dokazovat jeho autorství, ale jen to, že ho uvedená graffiti zaujala, a tak si je vyfotografoval. „Že by chodil po celé Praze a fotil jen tyto kočky, není příliš uvěřitelné,“ konstatovala zase státní zástupkyně.

Právník přišel ještě s jedním údajným důkazem neviny – letos v říjnu se podle něj objevila další kočka právě v době, kdy měl jeho klient alibi. Byl prý zrovna na 90minutovém sezení v adiktologické ambulanci. Na otázku, jak ví, že se právě v době, kdy byl jeho klient u lékaře, objevila další podobná kočka, už ale omítl obhájce Tomáš Kapoun odpovědět.

Soudkyně nakonec Filipa Š. zprostila obžaloby. Byť je jeho autorství podle ní pravděpodobné, neexistuje jediný přímý důkaz a ani dostatečný řetězec nepřímých důkazů.

„Nelze učinit spolehlivý závěr, že to byl právě on. Ani kamerové záznamy nejsou natolik průkazné, aby spolehlivě prokazovaly, že právě on předmětné malby kreslil,“ konstatovala Šindelářová s tím, že nemůže brát v potaz ani to, že v minulosti byl již Filip Š. za sprejerství odsouzen. Verdikt ale ještě není pravomocný, státní zástupkyně si ponechala lhůtu na případné odvolání.