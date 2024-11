Kandidátem na kancléře německé sociální demokracie (SPD) v nadcházejících předčasných parlamentních volbách je současný kancléř Olaf Scholz. Na tiskové konferenci to uvedla spolupředsedkyně strany Saskia Eskenová, podle níž šlo o jednomyslné rozhodnutí.

SPD má nyní v průzkumech veřejného mínění kolem 15 procent, skončila by tak až na třetím místě. V předčasných volbách, které by se měly konat 23. února, by vyhrála podle průzkumů nyní opoziční konzervativní unie CDU/CSU se ziskem kolem 33 procent hlasů. Na druhém místě by skončila Alternativa pro Německo (AfD), která by získala kolem 19 procent.

Předčasné volby do Spolkového sněmu se budou konat poté, co se na počátku listopadu rozpadla Scholzova tříčlenná koaliční vláda. Kancléř se nejprve kvůli sporům o finanční a hospodářskou politiku rozhodl z funkce odvolat ministra financí Christiana Lindnera, jeho strana FDP následně zcela opustila vládu. Německu nyní vládne menšinový kabinet sociálních demokratů a Zelených. Scholz na tiskové konferenci řekl, že chce, aby SPD byla ve volbách „nejsilnější stranou“, a zopakoval, že považuje za správné, že ukončil vládní spolupráci s FDP. Zopakoval také, že Ukrajina se může spolehnout na německou podporu ve své obraně proti ruské agresi.

Podle řady kritiků je Scholz ale příliš spojen s koalicí SPD, Zelených a FDP, která vládla Německu od prosince 2021 a 6. listopadu se rozpadla. V závěru svého působení dosahoval kabinet podle průzkumů stále nových rekordů v neoblíbenosti. Kritici rovněž pochybují, zda je schopen Scholz dovést SPD ve volbách k dobrému výsledku.