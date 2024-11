Konkurenceschopnost firem i veřejných institucí závisí na jejich digitalizaci. Nejlepší projekty v této oblasti oceňuje na světové úrovni mezinárodní soutěž IDC Future Enterprise Awards. Letos navíc proběhl už druhý ročník české varianty této soutěže (IDC Digital Future Awards), ve které byli oceněni inspirativní inovátoři z tuzemského byznysu i veřejného sektoru.

Ti představili například rozšíření aplikace PID Lítačka umožňující plánování cest různými dopravními prostředky v rámci hlavního města Prahy, klientskou zónu Jenda pro snazší komunikaci s úřady práce nebo aplikaci, která pomáhá českým chmelařům adaptovat se na změny klimatu. Odborná porota pak udělila ceny nejlepším projektům v pěti kategoriích.

Prodejny bez personálu

Vítězem v kategorii Best in Future of Connectedness se stala skupina COOP s projektem automatizovaných prodejen. Ten přinesl odpověď na otázku, jak zachovat síť malých obchodů v obcích, kde už tradiční provoz není rentabilní. Moderní způsob nakupování pomocí digitalizovaných procesů tak vrátil malé samoobsluhy do hry.

Obchody fungují jako klasická prodejna potravin, dovnitř smí ale vejít jen zákazník, který načte svou platební kartu nebo aplikaci, ve které předem ověřil svou identitu pomocí občanského průkazu či cestovního pasu. V prodejně si vybere zboží a přejde k samoobslužné pokladně, kde produkty naskenuje a zaplatí bezhotovostně kartou nebo prostřednictvím aplikace COOP, která je propojená s jeho bankovním účtem. Po úspěšné platbě může prodejnu opustit.

Digital Future Awards Ceny za nejlepší inovace v oblasti digitalizace se udělují ve více než 30 zemích světa na pěti kontinentech. V Česku letos proběhl druhý ročník soutěže, kterou pořádá analytická společnost IDC. Projekty zúčastněných firem, organizací a osobností byly hodnoceny v pěti kategoriích. Partnery soutěže jsou Vodafone Business, Dell Technologies, Google Cloud a Hospodářské noviny, letošní ročník se uskutečnil za podpory ČSOB a Direct People. Nominace do dalšího ročníku IDC Digital Future Awards budou otevřeny na začátku roku 2025.

Nápad využívá řadu moderních technologií. Bezpečnost prodejen zajišťují kromě vstupu na čipové karty i kamerové systémy s umělou inteligencí. Samoobslužné pokladny pracují s predikcí typu potravin a digitálními cenovkami. Mobilní aplikace je propojena s bankovní identitou zákazníka a dokáže verifikovat identifikační průkaz uživatele. V praxi už COOP otevřel 50 automatizovaných prodejen, což pomohlo snížit mzdové náklady a zvýšit zisk. Zajímavostí je, že navzdory automatizaci COOP nepropustil žádné zaměstnance. Pracovníci byli přerozděleni na jiné prodejny nebo pověřeni novými úkoly, čímž firma podpořila stabilitu pracovních míst.

Méně byrokracie pro pojištěnce

V kategorii Best in Future of Digital Infrastructure získala první místo Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky za digitalizovanou komunikaci s Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ). Díky tomuto opatření nemusí pojišťovna žádat od pojištěnců data, která už veřejná správa k dispozici má.

Vítězný projekt chytře využil a propojil existující systémy, takže nebylo potřeba pořizovat žádné nové technologie. Pojišťovna pouze upravila vybrané procesy, snížila celkovou byrokratickou zátěž na straně pojištěnce a zefektivnila svůj provoz.

Projekt automatické výměny dat chce VoZP rozvíjet dál, přidávat nové služby a zapojovat informace z dalších agend. Za zásadní technologické vylepšení aktuálního řešení považuje zavedení změnového režimu na straně ČSSZ. Znamená to, že nebude nutné pokaždé stahovat data o všech pojištěncích, aktualizace se dotkne pouze osob, u nichž došlo k nějaké změně.

VoZP chce u každého pojištěnce ověřovat dostupná data ještě dříve, než bude vyzván k doplnění, případně k úhradě dluhu. Zároveň předpokládá, že tuto službu uvedou do provozu i další pojišťovny. V budoucnu by na stejném mechanismu mohla fungovat výměna dat o každém pojištěnci v Česku.

Umělá inteligence, která pohlídá srdce

Ze zdravotnického odvětví je i vítěz kategorie Best in Future of Digital Innovation. Cenu získala Fakultní nemocnice Ostrava s projektem využití umělé inteligence v rámci dlouhodobého monitoringu srdce.

Kardiovaskulární oddělení vítězné nemocnice představilo mobilní aplikaci Kardi AI, která je napojená na hrudní pás pacienta, pomocí cloudového řešení s AI automaticky vyhodnocuje EKG záznamy a poskytuje zpětnou vazbu lékařům i pacientům. Systém dokáže rozpoznat srdeční nepravidelnosti v reálném čase a ihned na ně upozornit lékařský personál. Oproti manuálnímu zpracování je nejen rychlejší, ale i přesnější.

Aplikace významně zvýšila schopnost detekovat arytmie a snížila rizika spojená s kardiovaskulárními nemocemi. Zatímco tradiční vyšetření u lékaře odhalí srdeční arytmii přibližně u jednoho procenta pacientů, systém Kardi AI ji rozpoznal ve 23 procentech případů.

Fakultní nemocnice Ostrava plánuje systém rozšířit na více oddělení a pro širší spektrum pacientů. V plánu je i spolupráce s dalšími nemocnicemi, která by umožnila širší využití této aplikace v rámci českého zdravotnictví.

Digitální občanka

Mít všechny důležité doklady na jednom místě v digitální podobě umožňuje projekt eDoklady, se kterým zabodovala Digitální a informační agentura. Nápad zvítězil v kategorii Special Impact Award, kterou hodnotila porota složená z redaktorů Hospodářských novin.

Díky mobilní aplikaci eDoklady mohou občané snadno kopírovat své údaje do elektronických formulářů, využijí to třeba při nákupu na e‑shopu nebo při rezervaci letenek. Velkou výhodou je, že si tím udržují kontrolu nad tím, kdo při prokazování totožnosti vidí jejich osobní údaje a jaké. Například při ověření věku může uživatel poskytnout pouze datum narození a skrýt ostatní údaje. Vítězný projekt připravuje Česko na přechod do evropské digitální identity a výrazně zvyšuje úroveň digitalizace veřejné správy.

Tepelné čerpadlo na pár kliků

Titul digitálního lídra roku si z letošního ročníku soutěže odnesl Albert Soukup ze společnosti Woltair, která se specializuje na prodej a servis tepelných čerpadel a fotovoltaických systémů. V této kategorii porota posuzuje výsledky práce manažerů v oblasti zavádění digitálních inovací. Soukup stojí v čele týmu zaměřeného na inovace a pod jeho vedením se podařilo výrazně zrychlit celý proces pořízení tepelných čerpadel a fotovoltaiky, od nákupu přes tvorbu nabídky až po samotnou instalaci zařízení a komunikaci s techniky. Zákazníci díky tomu projdou celým procesem během 30 dnů místo původních několika měsíců.

Mezi úspěšné Soukupovy projekty patří digitalizace zákaznické cesty pro nákup tepelných čerpadel a fotovoltaiky. Zákazníci si je nyní mohou pořídit zcela online a Woltair je první společností v Evropě, která dokázala nákup těchto technologií plně digitalizovat.

Majitelům tepelných čerpadel a fotovoltaiky zjednodušil Soukup život i mobilní aplikací, pomocí které mohou sledovat výkon zařízení v reálném čase, tok energie v domácnosti a ekonomickou návratnost investice. Mají tak pohodlný přehled o fungování těchto technologií, což významně přispívá k lepší zákaznické zkušenosti.

Text vznikl ve spolupráci se společností IDC.