Telemedicína nabízí pohodlné a dostupné lékařské služby pacientům online. Mít lékaře 24/7 chce stále více Čechů, nejvíce ženy, které tvoří dvě třetiny uživatelů. Obor, který odstartovala pandemie, se stále mění. „Do patnácti let budou odstraněny všechny externí monitorovací zařízení zdravotního stavu chronických pacientů a uživateli bude stačit jen smartphone,“ věří Jiří Pecina ze společnosti Meddi hub.

Místo pravidelných cest k lékaři absolvovat vyšetření z pohodlí domova a s mobilem v ruce. To bude stále častější obrázek řešení zdravotních problémů. Telemedicína přináší pohodlí pro uživatele a odlehčení zdravotnímu personálu.

Podle statistik odboru zdravotnictví Jihočeského kraje navštíví ročně ordinace lékařských pohotovostních služeb asi 64 tisíc pacientů. Často se přitom jedná o případy, kdy zdravotní stav pacienta fyzickou návštěvu pohotovosti nevyžaduje.

„Díky telemedicíně nemusíme mít na urgentním příjmu pacienty s katarem horních cest dýchacích, rýmou, průjmem a vyděšené maminky,“ říká Jiří Pecina ze společnosti Meddi hub. Jeho firma vyvinula telemedicínskou aplikaci, která uživatele spojuje s lékařem dvacet čtyři hodin denně sedm dní v týdnu odkudkoli na světě.

Meddi app umožňuje propojit pacienta s lékařem, přeposílat potvrzení nebo fotografie zranění. Lékař online vystaví eRecept a další dokumenty, ať už jste kdekoli. Pacienti mohou konzultovat potíže přes videohovor nebo chat a sdílet zdravotnickou dokumentaci s konkrétními doktory. Své zdravotní údaje, jako jsou alergie, prodělaná onemocnění, zdravotní omezení, lékařské zprávy, eRecepty, záznamy o vývoji zdravotního stavu, tak mají vždy po ruce.

Zájem o telemedicínu roste jak ze strany uživatelů, tak i firemních klientů a veřejné správy. Například od srpna letošního roku mají obyvatelé Jihočeského kraje možnost využívat online pohotovost prostřednictvím aplikace Meddi app. Zájem o ni je obrovský. Během dvou měsíců se do ní zaregistrovalo téměř 20 tisíc obyvatel kraje. „Z naší zkušenosti víme, že ten, kdo si telemedicínu vyzkouší jednou, se k ní vrací,“ říká Jiří Pecina. Mezi firmami, které Meddi app využívají pro své zaměstnance, najdeme například Veolii nebo Notino či České dráhy.

Kdy jste naposledy aplikaci použil vy?

Naposledy před deseti minutami, kdy mi můj praktický lékař poslal do aplikace předpis na lék, který beru pravidelně. A mimochodem, ze sedmi lékáren v mém okolí ho měla jen jedna. I tohle v aplikaci vidím. Zadám PSČ a vidím lékárny, které mají lék k dispozici. Nemusím nikde po městě shánět antibiotika nebo jiné prášky. Lék si rezervuji online a vyzvednu bez front.

Na čem nyní pracujete? Co je právě váš největší stresor?

Aktuálně mě nejvíce stresuje gigantická poptávka od řady krajů, měst a obcí v Česku i v zahraničí. Momentálně jednáme se šesti kraji o spuštění pohotovosti online. A pro zajímavost to samé chce po nás i stát Jalisco, což je ve východním Mexiku na pobřeží Tichého oceánu. Je neuvěřitelné, že si tam někdo přečetl o jihočeské pohotovosti a má zájem o stejný projekt.

Kdy lidé nejčastěji telemedicínu využívají?

U jihočeské pohotovosti největší nápor zaznamenáváme v úterý mezi osmou a desátou dopolední. Firemní klienti naopak problémy řeší nejčastěji o víkendu. Využíváme speciální software, který nám podle míry návštěvnosti pomáhá nastavovat směny, aby si například lékařky na mateřské dovolené mohly vzít ty méně vytěžované, jako jsou noční, nebo čas, kdy jejich dítě třeba po obědě spí a ona má hodinu čas.

Jak vypadá typický uživatel telemedicíny?

Šedesát tři procent našich uživatelů jsou ženy. Typickým klientem je maminka řešící v pátek v sedm hodin večer problém dítěte, typicky vyrážku nebo horečku. Většinou nikde v jejím okolí není pohotovost a ona si není jistá, co má dělat. V průměru do tří minut se v aplikaci spojí s lékařem. Typickým klientem jsou také lidé na dovolené, kterým zasíláme mezinárodní formu eReceptu. Mimochodem, naši lékaři každý týden dostávají informace o tom, na jakém území Česka se aktuálně vyskytuje jaký typ onemocnění.

Využívají lidé aplikaci opakovaně?

Z naší zkušenosti, když si aplikaci vyzkoušejí jednou, už u ní zůstanou.

Řešíte situace, kdy pacienti chtějí předepsat antibiotika?

Ano, denně vydáváme eRecepty přibližně jedné třetině pacientů. Ostatním doporučujeme sledovat jejich stav a vydržet několik dní bez antibiotik pouze se symptomatickou léčbou. Jediná stížnost, kterou pravidelně řešíme, je nespokojenost klientů s tím, že nedostali antibiotika.

Nemohou vás právě v případě antibiotik využívat k obcházení svého lékaře, který jim je nepředepsal?

To bychom nedovolili. Naši praktičtí lékaři diagnostikují stav stejným způsobem a antibiotika předepisují pouze tam, kde je to nutné.

V dnešní společnosti se stále více zvyšuje počet sociálních úzkostí a chronických onemocnění. Zachrání naší generaci telemedicína?

Nezachrání, ale výrazně zlepší péči, kterou dostává. Platí to zejména ve starším věku. Představte si, že vám je 90 let a potřebujete své léky. Místo toho, aby vás sanitka vozila z domu s pobytovou službou na pohotovost pro základní léky, spojí se ošetřovatelka s nonstop lékařem, který vám je předepíše. Ošetřovatelka vám je vydá a vy nemusíte ve vysokém věku ležet s banalitou na příjmu v nemocnici a léčbu dostanete rychleji. Naopak jí zbude čas na to, aby vás pohladila po vlasech a zeptala se, jak se vám daří. Takže paradoxně, dobře nastavená telemedicína zvyšuje osobní kontakt mezi pacienty a zdravotnickým personálem.

Máte konkrétní příklad?

Například ve Fakultní nemocnici Brno, na klinice KDAR, zavádíme projekt virtuálního anesteziologa. Díky tomu maminka, která jde s dítětem na plánovanou operaci, se několik dní před zákrokem spojí s anesteziologem online, podepíše souhlasy, dostane doporučení, pošle dokumentaci a do nemocnice jde s dítětem až v den zákroku. Výhodné to je i pro anesteziologa, protože má všechny potřebné informace předem a může se soustředit na detaily operace.

Jakým způsobem změnila pravidla hry umělá inteligence a kde vidíte její limity?

Umělá inteligence je v telemedicíně výborná pro základní triáž, tedy určování priority ošetření pacientů na základě závažnosti jejich stavu nebo na sledování epidemiologických situací. Dokáže totiž rychleji než člověk identifikovat hrozící problémy. Zatím bych k ní ale přistupoval velmi opatrně. Slyšel jsem o případech, kdy AI identifikovala falešné diagnózy, jako je infarkt, a lidem volala sanitky. Umělá inteligence ještě není natolik chytrá, aby mohla zcela nahradit lékaře. Dnešní nejlepší AI je na úrovni inteligence psa a určitě nechcete, aby vás pes ošetřoval.

Jaké jsou limity telemedicíny?

Erudice lékařů a situace, kdy si lékař není svým rozhodnutím stoprocentně jistý. Nakonec jsou ale jediným limitem technologie. V momentě, kdy máte u sebe tlakoměr, CRP měřák a další technologie, limity lékaři výrazně posunete. V momentě, kdy budeme certifikovaně moci změřit CRP, aktuální cukr, hemoglobin, saturaci kyslíkem a tlak, tak vás v principu z 80 procent lékař může vyšetřit stejně, jako kdybyste za ním přišla do ordinace.

Telemedicínských aplikací vzniká mnoho. Nervuje vás, jak trh bobtná?

On sice bobtná, ale zároveň vidím, kolik aplikací končí. Osobně jsem pro, aby bylo co největší množství aplikací a řešení. I nás to posouvá, že musíme neustále přemýšlet dopředu a nemůžeme si dovolit zastavit. Jestli mě ale něco děsí, je to změkčování legislativy, která může podlomit důvěru v telemedicínu. Změkčování legislativy je to jediné, co by ji mohlo zničit.

Moderní medicína Stáhněte si přílohu v PDF

Jak bude vypadat zdravotnictví v budoucnu? Jak se bude telemedicína posouvat?

Zejména v oblasti zobrazovacích metod. AI si mnohem dříve než člověk všimne, že vám hrozí rakovina, protože nasbírá více symptomů, rychleji a s menší chybovostí. Doteď ale neexistuje žádné řešení, kde by na konci nemusel diagnózu potvrdit lékař, je to danou mírou certifikace. Ale již dnes existující řešení dokážou lékaři až o 65 procent dříve ukázat, že se něco patologického již v organismu pacienta děje. To je i přes to, že to musí doktor potvrdit, obrovským průlomem a pomocníkem zejména v radiologii a onkologii. Do patnácti let budou odstraněny všechny externí monitorovací zařízení a uživateli bude stačit jen smartphone. Už nyní dokážeme změřit 64 vitálních funkcí pomocí čelní kamery telefonu a každý měsíc přidáváme nějaké zpřesnění, samozřejmě je potřeba prvně vše certifikovat a ten proces je náročný, ale potřebný.

Jaké hodnoty je možné měřit s využitím mobilního telefonu?

V současné době dokážeme spolehlivě, prozatím ale pouze informativně, měřit úroveň stresu organismu, krevní tlak, dechovou a tepovou frekvenci nebo saturaci kyslíku v krvi. Brzy přidáme i další hodnoty, jako jsou hladina glykemie, cholesterol nebo indikace, zda je pacient kuřák.

Do jakých zemí plánujete expanzi?

První týden v lednu otevíráme Polsko, 15. března Německo a pro příští rok je ještě v plánu Chile a Argentina. Následně zbytek regionu střední a východní Evropy.

Článek vychází ve spolupráci se společností Meddi hub.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Moderní medicína.