Lidé v nejvíce rizikových profesích, jako jsou třeba horníci, mají odcházet dříve do důchodu, aniž by jim byl krácen. Dohodli se na tom politici v rámci důchodové reformy. Na ministerstvu financí se teď připravuje návrh, který má řešit dřívější penze pro lidi pracující v druhé nejrizikovější skupině profesí – v ní jsou třeba svářeči či pracovníci se sbíječkou. Těm by podle připravovaného návrhu zaměstnavatel měl povinně přispívat do penzijního spoření. Podle Vladimíra Bezděka, experta na důchodovou problematiku a poradce prezidenta v této oblasti, je to tak spravedlivější – pro firmy i celou společnost.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Proč je podle něj dobře, aby se na penzi u vybraných profesí podílely firmy.

Proč je to i pro zaměstnavatelé lepší řešení.